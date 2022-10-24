Украинцы задонатили на связь для саперов более 15 млн
Благодаря фонду "Вернись живым" украинцы задонатили 15 544 350 гривен, которые потратили на связь для саперных подразделений ГСЧС
Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"Пиротехники ГСЧС спасают жизнь, обнаруживают и обезвреживают вражеские мины, взрывчатку и неразорвавшиеся боеприпасы. Разминируют пути и населенные пункты. И при этом очень рискуют. Надежная связь — одна из важнейших их потребностей. И на днях Фонд закрыл ее благодаря неустанной помощи доноров" , – говорится в сообщении.
Чрезвычайники получили от фонда 180 защищенных радиостанций Motorola, 180 комплектов наушников и столько же дополнительных аккумуляторов, а также 12 кабелей программирования.
"Благодаря надежным радиостанциям с наушниками группы саперов могут работать, имея свободные руки и находясь на связи друг с другом", – пояснили в ГСЧС.
- Напомним, 19 октября в Харьковской области, взорвавшись на противотанковой мини, погибли двое саперов, еще четверо пострадали.
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