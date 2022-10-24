Украинцы задонатили на связь для саперов более 15 млн

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Пиротехники ГСЧС спасают жизнь, обнаруживают и обезвреживают вражеские мины, взрывчатку и неразорвавшиеся боеприпасы. Разминируют пути и населенные пункты. И при этом очень рискуют. Надежная связь — одна из важнейших их потребностей. И на днях Фонд закрыл ее благодаря неустанной помощи доноров" , – говорится в сообщении.

Чрезвычайники получили от фонда 180 защищенных радиостанций Motorola, 180 комплектов наушников и столько же дополнительных аккумуляторов, а также 12 кабелей программирования.

"Благодаря надежным радиостанциям с наушниками группы саперов могут работать, имея свободные руки и находясь на связи друг с другом", – пояснили в ГСЧС.

Напомним, 19 октября в Харьковской области, взорвавшись на противотанковой мини, погибли двое саперов, еще четверо пострадали.

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