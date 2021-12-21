Украинцы задекларировали более миллиарда гривен в пределах налоговой амнистии, - Гетманцев
Сумма задекларированных в рамках налоговой амнистии активов в настоящее время составляет 1,068 млрд грн, за последние две недели она выросла на 327%
Об этом сообщил в Telegram глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
"Налоговая амнистия набирает обороты. Есть первый миллиард (гривен, - ред.) задекларированных в рамках налоговой амнистии граждан Украины", - написал он.
По словам Гетманцева, динамика стремительно растет, за последние 2 недели имеем 327% роста амнистированных активов.
Сбор в государственный бюджет из указанных средств превысил 51 млн грн.
- Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал 16 июля законы о налоговой амнистии.
- НБУ 6 августа определил порядок открытия и ведения текущих счетов со спецрежимом использования для проведения добровольного единовременного декларирования средств с 1 сентября.
- Министерство финансов 30 августа обнародовало инструкции по проведению налоговой амнистии.
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