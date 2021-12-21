Украинцы задекларировали более миллиарда гривен в пределах налоговой амнистии, - Гетманцев

Об этом сообщил в Telegram глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Налоговая амнистия набирает обороты. Есть первый миллиард (гривен, - ред.) задекларированных в рамках налоговой амнистии граждан Украины", - написал он.

По словам Гетманцева, динамика стремительно растет, за последние 2 недели имеем 327% роста амнистированных активов.

Сбор в государственный бюджет из указанных средств превысил 51 млн грн.

