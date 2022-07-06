Украинцы забирают деньги из российских банков, значительного влияния это не окажет, - аналитик Дубогрыз

Об этом в эфире Еспресо заявил аналитик Евгений Дубогрыз.

"У нас с начала полномасштабной агрессии НБУ сделал хорошую вещь – он признал неплатежеспособными и сразу ликвидировал два банка с российскими государственными собственниками – Сбербанк и Проминвестбанк, но он оставил два банка, которые имеют российских собственников, но не государственных – Forward и Альфа-банк, потому что мы воюем с Россией, как с государством, мы не сражаемся с обычными россиянами, какая-то такая логика была", - сказал он.

Дуброгрыз отметил, что весь крупный российский бизнес связан с властями.

"Мы видим, что это банки крупного российского бизнеса - он потому и существует, потому что смог навести какие-то контакты с путинским режимом, поэтому он и большой и российский. Сейчас дела, которые СБУ и БЭБ открывает против владельцев этих банков, они подтверждают истину, что у России нет бизнеса, который не связан с режимом", - добавил аналитик.

По его мнению, ликвидация таких банков не отразится на финансовой системе Украины.

"Клиенты голосуют ногами. Мы видим, что из этих банков клиенты забирают средства, потому что знают, кто их владельцы - это натуральный процесс. На систему, как таковую, вывод или какие-то неурядицы в том или ином банке какого-либо выдающегося влияния вообще не будут иметь" , – подытожил Дубогрыз.