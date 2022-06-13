Украинцы за время полномасштабной войны зарегистрировали 30 тыс. бизнесов, в том числе 26 тыс. ФОП
За три месяца полномасштабной войны в Украине зарегистрировано более 26 тыс. физлиц-предпринимателей, а общее количество новых бизнесов – 30 тыс.
Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации в телеграм.
"За 3 месяца войны было зарегистрировано 31 266 предприятий, из которых 26 386 украинцев стали ФОПами", - говорится в сообщении.
Больше всего новых предприятий появилось во Львовской и Днепропетровской областях, а также в Киеве.
"Самые популярные сектора, в которых чаще всего регистрировались новые ФОПы: компьютерное программирование, розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями", - отметили в Минцифре.
При этом заявку на релокацию бизнеса по правительственной программе подали уже 1568 предприятий, 503 из которых уже переезжают, добавили в Министерстве.
- Напомним, украинцы за последнюю неделю мая зарегистрировали рекордное количество ФОП с начала полномасштабной войны.
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