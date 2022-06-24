Украинцы за три дня собрали деньги на 4 "байрактара". Целью было собрать на три аппарата за неделю

Об этом Притула сообщил в Instagram.

"Притула: украинцы! Надо за 7 дней собрать 500 миллионов на 3 "байрактара". Украинцы: 3 дня, 600 млн грн. 4 "байрактара"", - написал волонтер.

Он поблагодарил всех, кто принял участие в сборе, и Лаченкова за помощь.

"Наша команда пошла готовить вам еще более солидную историю", - подытожил Притула.

Напомним, 22 июня Притуле исполнился 41 год. К своему дню рождения он открыл сбор средств на масштабный проект "Народный "байрактар"". В течение недели (с 22 по 29 июня) он собирал средства на три БПЛА для ВСУ. На реализацию потребовалось 500 млн грн (около $17 млн).