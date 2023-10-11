Украинцы за три дня собрали 235 млн грн на 10 тыс. дронов-камикадзе

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

"3 дня. 235 000 000 гривен. 10 000 дронов-камикадзе. Это результаты совместного сбора UNITED24, "Вернись живым" и monobank", - говорится в сообщении.

Отмечается, что этот сбор стал возможен благодаря операции "Единство". так украинцы с рекордной скоростью собрали на 10 000 FPV-дронов.

Первая партия из более 5 000 дронов уже прибыли в Украину. Их оборудуют боеприпасами украинского производства, распределят между десятками бригад Сил обороны Украины и отправят на фронт.