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Украинцы за три дня собрали 235 млн грн на 10 тыс. дронов-камикадзе

11 октября, 2023 среда
11:06
Война с Россией

Украинцы всего за три дня собрали более 235 000 000 гривен через общий сбор UNITED24, "Вернись живым" и monobank на 10 тысяч дронов-камикадзе

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

"3 дня. 235 000 000 гривен. 10 000 дронов-камикадзе. Это результаты совместного сбора UNITED24, "Вернись живым" и monobank", - говорится в сообщении.

Отмечается, что этот сбор стал возможен благодаря операции "Единство". так украинцы с рекордной скоростью собрали на 10 000 FPV-дронов.

Первая партия из более 5 000 дронов уже прибыли в Украину. Их оборудуют боеприпасами украинского производства, распределят между десятками бригад Сил обороны Украины и отправят на фронт.

  • В мае сообщалось , что за время полномасштабного вторжения украинский фонд "Вернись живым" собрал более 7 миллиардов гривен в помощь Силам обороны Украины.
  • В июне фонд компетентной помощи армии "Вернись живым" передал Силам обороны Украины 1000 новых 40-мм ручных противотанковых гранатометов ATGL-L3. Гранатометы получили 16 бригад.
  • "Вернись живым" передал Главному управлению разведки Министерства обороны Украины беспилотный авиационный комплекс "Валькирия" для уничтожения врага.
Общество
Украина
оружие
помощь Украине
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