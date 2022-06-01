Украинцы за последнюю неделю мая зарегистрировали рекордное количество ФЛП с начала полномасштабной войны
Количество регистрации физлиц-предпринимателей растет, а темпы регистрации юридических лиц остаются стабильными
Об этом сообщил Опендатабот в телеграмме.
"За последнюю неделю мая было зарегистрировано рекордное количество новых физических лиц-предпринимателей – 4454. Это самый большой показатель с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину", - говорится в сообщении.
При этом темпы регистрации юрлиц остаются стабильными.
Так, за последнюю неделю мая украинцы зарегистрировали 643 новых компаний, свидетельствует статистика Опендатабот. Это средний показатель регистраций юрлиц в мае и ровно в 10 раз больше, чем было в первую неделю после открытия реестра два месяца назад.
Как напомнил Опендатабот, первые недели войны Единый государственный реестр не работал – новые бизнесы не регистрировались. С момента открытия реестра количество новых компаний и ФЛП постоянно растет.
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