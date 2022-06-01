Об этом сообщил Опендатабот в телеграмме.

"За последнюю неделю мая было зарегистрировано рекордное количество новых физических лиц-предпринимателей – 4454. Это самый большой показатель с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину", - говорится в сообщении.

При этом темпы регистрации юрлиц остаются стабильными.

Так, за последнюю неделю мая украинцы зарегистрировали 643 новых компаний, свидетельствует статистика Опендатабот. Это средний показатель регистраций юрлиц в мае и ровно в 10 раз больше, чем было в первую неделю после открытия реестра два месяца назад.



Как напомнил Опендатабот, первые недели войны Единый государственный реестр не работал – новые бизнесы не регистрировались. С момента открытия реестра количество новых компаний и ФЛП постоянно растет.