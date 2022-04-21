Украинцы за полтора месяца вывели $2,6 млрд в обход ограничений НБУ, – центробанк
Нацбанк внес уточнения об ограничениях на трансграничные операции граждан, поскольку, по его данным, благодаря лазейкам украинцам с начала марта до 18 апреля вывели в обход ограничением $2,6 млрд
Об этом Национальный банк Украины сообщил в телеграмме.
По его данным, с начала марта и на 18 апреля украинцы вывели $2,6 млрд из-за операций квази-кэша, в частности – покупку криптовалюты для обхода валютных ограничений центробанка.
Денежные средства выводили через банки, которые покупали значительные объемы валюты для расчетов с международными платежными системами, что создало дополнительное давление на рынок, объясняет НБУ.
Центробанк теперь позволяет только физлицам покупать активы, которые конвертируются на денежные средства и принадлежат к операциям квази-кэш, только за собственную иностранную валюту. Да, можно приобрести криптовалюту за гривну и дальше вывести валюту уже не удастся. Лимит на такие операции – 100 тыс. грн. в месяц в эквиваленте.
К операциям "quasi cash" относится пополнение электронных кошельков, брокерских или форекс-счетов, оплата дорожных чеков, покупка виртуальных активов и т.п.
- Напомним, Национальный банк разрешил банкам возобновить продажу наличной иностранной валюты населению с четверга, 14 апреля.
- По оценкам Национального банка, инфляционное давление будет сохраняться из-за последствий полномасштабной войны. В 2022 году инфляция может превысить отметку в 20%.
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