Украинцы за полтора месяца вывели $2,6 млрд в обход ограничений НБУ, – центробанк

Об этом Национальный банк Украины сообщил в телеграмме.



По его данным, с начала марта и на 18 апреля украинцы вывели $2,6 млрд из-за операций квази-кэша, в частности – покупку криптовалюты для обхода валютных ограничений центробанка.



Денежные средства выводили через банки, которые покупали значительные объемы валюты для расчетов с международными платежными системами, что создало дополнительное давление на рынок, объясняет НБУ.



Центробанк теперь позволяет только физлицам покупать активы, которые конвертируются на денежные средства и принадлежат к операциям квази-кэш, только за собственную иностранную валюту. Да, можно приобрести криптовалюту за гривну и дальше вывести валюту уже не удастся. Лимит на такие операции – 100 тыс. грн. в месяц в эквиваленте.



К операциям "quasi cash" относится пополнение электронных кошельков, брокерских или форекс-счетов, оплата дорожных чеков, покупка виртуальных активов и т.п.

Напомним, Национальный банк разрешил банкам возобновить продажу наличной иностранной валюты населению с четверга, 14 апреля.

По оценкам Национального банка, инфляционное давление будет сохраняться из-за последствий полномасштабной войны. В 2022 году инфляция может превысить отметку в 20%.