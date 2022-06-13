Украинцы за неделю в "Дии" подали 25 тыс. заявок на одну из самых популярных справок
Выписка о месте жительства является одной из самых популярных справок в Украине, после того, как ее стало возможным получить в "Дии", заявку на такой документ подали более 25 тыс. украинцев
Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров в телеграммах.
"Более 25 тыс. заявлений на получение выписки о месте жительства в "Дии" за неделю!" – написал он.
Минфицры уточнило, что за неделю таких заявок поступило 25,7 тыс.
Больше всего от жителей Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской и Донецкой областей, уточнил министр.
- Напомним, в "Дии" добавили функцию по генерированию справки о несудимости.
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