Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров в телеграммах.

"Более 25 тыс. заявлений на получение выписки о месте жительства в "Дии" за неделю!" – написал он.

Минфицры уточнило, что за неделю таких заявок поступило 25,7 тыс.



Больше всего от жителей Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской и Донецкой областей, уточнил министр.

Напомним, в "Дии" добавили функцию по генерированию справки о несудимости.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb