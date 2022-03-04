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Украинцы за границей проведут трехдневные акции No-Fly Zone Over Ukraine в поддержку закрытия украинского неба

4 мартa, 2022 пятница
16:12
Мир

4, 5, 6 марта украинцы за границей проведут акции в поддержку решения для закрытия неба Украины от нападений РФ в воздухе

Об этом сообщает Еспресо.TV.

4 марта 2022 в 19:00 (по киевскому времени), и 5, 6 марта 2022 в 14:00 (по киевскому времени), украинцы за рубежом проведут акцию в поддержку решения для закрытия украинского неба от нападений РФ в воздухе.

Место проведения: площадь у здания правительства государства пребывания.

Цель акций - привлечь внимание к крайней необходимости установления бесполетной зоны над Украиной, чтобы сохранить жизнь гражданского населения Украины, погибающих от ракетных обстрелов российских самолетов.

Основные месседжи:

  • NON-FLY ZONE WILL SAVE THE WHOLE EUROPE FROM NUCLEAR CATASTROPHE
  • NATO – HELP
  • PROTECT THE SKY, WE WILL BATTLE ON EARTH
  • NATO - PROVE THE CREDIBILITY
  • STAND WITH UKRAINE
  • IMPLEMENT AND ENFORCE A NO-FLY ZONE OVER UKRAINE
  • CLOSE UA SKY NOW
  • STOP RUSSIAN AGGRESSION
  • RUSSIA INVADED UKRAINE

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Россия
война с Россией
война
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2022, пятница
4 мартa
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