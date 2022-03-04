Украинцы за границей проведут трехдневные акции No-Fly Zone Over Ukraine в поддержку закрытия украинского неба

Об этом сообщает Еспресо.TV.

4 марта 2022 в 19:00 (по киевскому времени), и 5, 6 марта 2022 в 14:00 (по киевскому времени), украинцы за рубежом проведут акцию в поддержку решения для закрытия украинского неба от нападений РФ в воздухе.

Место проведения: площадь у здания правительства государства пребывания.

Цель акций - привлечь внимание к крайней необходимости установления бесполетной зоны над Украиной, чтобы сохранить жизнь гражданского населения Украины, погибающих от ракетных обстрелов российских самолетов.

Основные месседжи:

NON-FLY ZONE WILL SAVE THE WHOLE EUROPE FROM NUCLEAR CATASTROPHE

NATO – HELP

PROTECT THE SKY, WE WILL BATTLE ON EARTH

NATO - PROVE THE CREDIBILITY

STAND WITH UKRAINE

IMPLEMENT AND ENFORCE A NO-FLY ZONE OVER UKRAINE

CLOSE UA SKY NOW

STOP RUSSIAN AGGRESSION

RUSSIA INVADED UKRAINE

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