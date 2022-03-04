Украинцы за границей проведут трехдневные акции No-Fly Zone Over Ukraine в поддержку закрытия украинского неба
4, 5, 6 марта украинцы за границей проведут акции в поддержку решения для закрытия неба Украины от нападений РФ в воздухе
Об этом сообщает Еспресо.TV.
4 марта 2022 в 19:00 (по киевскому времени), и 5, 6 марта 2022 в 14:00 (по киевскому времени), украинцы за рубежом проведут акцию в поддержку решения для закрытия украинского неба от нападений РФ в воздухе.
Место проведения: площадь у здания правительства государства пребывания.
Цель акций - привлечь внимание к крайней необходимости установления бесполетной зоны над Украиной, чтобы сохранить жизнь гражданского населения Украины, погибающих от ракетных обстрелов российских самолетов.
Основные месседжи:
- NON-FLY ZONE WILL SAVE THE WHOLE EUROPE FROM NUCLEAR CATASTROPHE
- NATO – HELP
- PROTECT THE SKY, WE WILL BATTLE ON EARTH
- NATO - PROVE THE CREDIBILITY
- STAND WITH UKRAINE
- IMPLEMENT AND ENFORCE A NO-FLY ZONE OVER UKRAINE
- CLOSE UA SKY NOW
- STOP RUSSIAN AGGRESSION
- RUSSIA INVADED UKRAINE
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