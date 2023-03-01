Об этом сообщили в Минреинтеграции.

Теперь в этих странах работают обособленные подразделения ГП "Документ". У них украинцы могут получить следующие услуги:

оформление ID-карты или загранпаспорта (в том числе вместо утраченного или похищенного); обмен ID-карты или загранпаспорта (в связи с истечением срока действия, изменением информации, непригодностью к использованию); обмен паспорта образца 1994 года на ID-карту (при желании или в случае негодности); одновременное оформление загранпаспорта и ID-карты; обмен водительского удостоверения.

Подразделения "Паспортного сервиса" за границей работают по следующим адресам:

Польша:

Варшава 02-222, Al. Jerozolimskie 179, ТЦ Blue City (2 этаж). Запись онлайн по ссылке

Краков 31-154, ТЦ Galeria Krakowska (2 этаж, вход только с паркинга, сектор С). Запись онлайн по ссылке

Гданьск 80-309, Aleja Grunwaldzka 415. Запись онлайн по ссылке

Вроцлав 51-117, Tarczyński Arena. Запись онлайн по ссылке

Чехия:

Прага 11000, Náměstí Republiky 656/8, ТЦ Kotva (на площадке за ТЦ). Запись онлайн по ссылке

Словакия:

Братислава 821 09, Mlynské nivy 5A, (-1 этаж, территория автовокзала). Запись онлайн по ссылке

Турция:

Стамбул 341 58, Лондон Асфальти E-5 Karayolu Üzeri, Airport AVM (паркинг за ТЦ "Аэропорт"). Запись онлайн по ссылке

Обслуживание граждан в этих подразделениях осуществляют с понедельника по субботу включительно с 09:00 до 18:00. Подать заявку на оформление паспортных документов можно по предварительной записи или в порядке живой очереди. Оплата – на месте с помощью сервиса онлайн-оплаты услуг. Для этого достаточно иметь смартфон и реквизиты банковской карты.