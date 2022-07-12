Украинцы за 10 дней растаможили 4,6 тыс. автомобилей без льгот и уплатили в бюджет 464 млн грн
За первые 10 дней отмены льгот на импорт автомобилей украинцы завезли из-за границы 4662 авто
Об этом сообщила Государственная таможенная служба в телеграмме.
"С 1 по 10 июля Гостаможслужба оформлена 4 662 единицы автотранспорта с уплатой таможенных платежей, приобретенных гражданами за рубежом. За это время в бюджет Украины поступило почти 464 млн грн", – отмечается в сообщении.
Таможня при этом напомнила, что до 1 июля действовали льготы на оформление импортных автомобилей, которые Верховная Рада отменила.
- Напомним, самым дорогим ввезенным на льготных условиях авто является Ferrari Roma за $221 тыс.
- Верховная Рада весной отменила налоги при импорте товаров, в частности за растаможку автомобилей. Однако в июне парламент вернул оплату за растаможку авто и налогообложение импортных товаров с 1 июля. 30 июня Зеленский подписал этот закон
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
35.69
Покупка 35.69Продажа 36.75
-
EUR
Покупка 35.71Продажа 37.02
- Актуальное
- Важное