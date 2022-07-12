Об этом сообщила Государственная таможенная служба в телеграмме.

"С 1 по 10 июля Гостаможслужба оформлена 4 662 единицы автотранспорта с уплатой таможенных платежей, приобретенных гражданами за рубежом. За это время в бюджет Украины поступило почти 464 млн грн", – отмечается в сообщении.

Таможня при этом напомнила, что до 1 июля действовали льготы на оформление импортных автомобилей, которые Верховная Рада отменила.

Напомним, самым дорогим ввезенным на льготных условиях авто является Ferrari Roma за $221 тыс.

Верховная Рада весной отменила налоги при импорте товаров, в частности за растаможку автомобилей. Однако в июне парламент вернул оплату за растаможку авто и налогообложение импортных товаров с 1 июля. 30 июня Зеленский подписал этот закон

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