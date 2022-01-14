"Украинцы выиграли битву за евровыбор в 2014 году и платят высокую цену": Литва заявила, что терпимость Запада стимулирует РФ к дальнейшей агрессии
Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что терпимость к российской агрессии только усиливает напряжение и ЕС должен быть готов к жестким мерам в случае нового нападения РФ
Об этом он заявил на встрече с главами МИДа стран ЕС, передает Delfi.
"Из-за агрессивной политики России ситуация в Восточной Европе остается напряженной: Россия продолжает дислокацию вооруженных сил у границ с Украиной, а также военный конфликт в восточной Украине, игнорирует международное право, выдвигает новые требования к европейскому сообществу из-за якобы реальных для России угроз, хотя угроза безопасности в первую очередь происходит от самой России", – рассказал Габриелюс Ландсбергис.
Он отметил, что важно укреплять сотрудничество ЕС и НАТО для обеспечения эффективной оборонной политики, усиления восточного фланга Альянса и помощи восточным соседям в создании устойчивости к внешним угрозам.
"Мы должны наконец-то изучить уроки истории, что терпимость к агрессивной политике лишь усиливает напряжение и стимулирует еще большую агрессию", - подчеркнул глава МИД Литвы.
"Украинцы выиграли битву за европейское направление еще в 2014 году – они заплатили и все еще платят высокую цену за европейский выбор – поэтому мы не можем перед ними закрыть двери", – пояснил Габриелюс Ландсбергис.
Министр добавил, что никакие решения по безопасности Украины не должны быть приняты без участия Украины.
Он отметил, что Евросоюз должен не только укреплять сотрудничество и диалог с Украиной в области безопасности и обороны, но и быть готовым принять жесткие политические и экономические меры, если Россия решит перейти к военным действиям.
- Напомним, ранее Совет гособороны Литвы утвердил план военной поддержки для Украины, в котором говорится об увеличении количества инструкторов для ВСУ и летальном оружии.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.84
Покупка 27.84Продажа 28.12
-
EUR
Покупка 31.77Продажа 32.21
- Актуальное
- Важное