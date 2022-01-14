"Украинцы выиграли битву за евровыбор в 2014 году и платят высокую цену": Литва заявила, что терпимость Запада стимулирует РФ к дальнейшей агрессии

Об этом он заявил на встрече с главами МИДа стран ЕС, передает Delfi.



"Из-за агрессивной политики России ситуация в Восточной Европе остается напряженной: Россия продолжает дислокацию вооруженных сил у границ с Украиной, а также военный конфликт в восточной Украине, игнорирует международное право, выдвигает новые требования к европейскому сообществу из-за якобы реальных для России угроз, хотя угроза безопасности в первую очередь происходит от самой России", – рассказал Габриелюс Ландсбергис.



Он отметил, что важно укреплять сотрудничество ЕС и НАТО для обеспечения эффективной оборонной политики, усиления восточного фланга Альянса и помощи восточным соседям в создании устойчивости к внешним угрозам.



"Мы должны наконец-то изучить уроки истории, что терпимость к агрессивной политике лишь усиливает напряжение и стимулирует еще большую агрессию", - подчеркнул глава МИД Литвы.



"Украинцы выиграли битву за европейское направление еще в 2014 году – они заплатили и все еще платят высокую цену за европейский выбор – поэтому мы не можем перед ними закрыть двери", – пояснил Габриелюс Ландсбергис.



Министр добавил, что никакие решения по безопасности Украины не должны быть приняты без участия Украины.



Он отметил, что Евросоюз должен не только укреплять сотрудничество и диалог с Украиной в области безопасности и обороны, но и быть готовым принять жесткие политические и экономические меры, если Россия решит перейти к военным действиям.

Напомним, ранее Совет гособороны Литвы утвердил план военной поддержки для Украины, в котором говорится об увеличении количества инструкторов для ВСУ и летальном оружии.

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