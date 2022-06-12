Украинцы, выехавшие с оккупированных территорий в Грузию, рассказывают о фильтрационных лагерях

Об этом пишет The Guardian.

Издание рассказывает историю Елены из Мариуполя. Женщине 60 лет. Она ждала допроса три недели. В это время ей приходилось спать на полу. Во время допроса российский офицер приказал ей снять блузку.

"Синяки на плечах могут означать, что вы снайпер", - объясняет Елена. "Я сказала ему, что в августе этого года мне исполняется 60 лет. Как я могу быть снайпером?" Офицеру было все равно. "Я все равно не ношу очки", - сказал он ей. "Снимите топ сейчас".

Похожие истории распространены среди числа украинских беженцев, которые сейчас находятся в Грузии. С начала российского вторжения в Украину примерно 20 000 украинцев прибыли в эту страну, многие из которых добрались из России через северную границу.

The Guardian пишет, что у украинцев в оккупированных городах нет возможности бежать на подконтрольную Украине территорию. Они предстают перед выбором: остаться в оккупированном городе или бежать в страну, разрушившую их дом.

Чтобы попасть в Россию, многие украинские вынуждены пройти так называемую фильтрацию – процесс, во время которого их фотографируют, допрашивают, снимают отпечатки пальцев и тщательно проверяют содержимое их телефонов. Мужчинам предписывают раздеваться до нижнего белья, на теле ищут татуировки, которые могли бы выявить связь с украинскими националистическими группировками. Каждого спрашивают, служил ли он или кто-нибудь из знакомых в украинской армии.

Елена припомнила, как охранник, который допрашивал мужчину за соседним столиком, нашел подвеску на ключах с изображением украинского герба. Затем четверо охранников жестоко избили мужчину дубинками и ногами по голове и выбросили его на улицу при минусовой температуре.

Издание сообщает, что фильтрационные лагеря созданы в городах и селах, преимущественно сосредоточенных на территории "ДНР", включая Новоазовск, Мангуш, Безымянное и Никольское. Украинцы, бегущие из Мариуполя на автобусах, часто приезжают в фильтрационные лагеря бессознательно, поскольку им сказали, что вместо этого их повезут в контролируемые Украиной города. По прибытии им, как правило, не разрешают покидать город.

Фильтрация обычно заканчивается одним из двух способов: либо вы "проходите" допрос и вам вручают небольшую, проштампованную бумажку с датой фильтрации и подписью смотрителя, либо вас задержат для дальнейшего допроса.

"Лагеря" расположены в школах, культурных центрах, спортивных залах. Условия часто ужасающие, а лагеря плохо организованы. Елена уезжала из оккупации со своей 65-летней сестрой Тамарой и 70-летним мужем Тамары. Они не называли своего полного имени, спали сначала на полу, потом на картонной коробке. Первые несколько дней еду предлагали раз в день. Впоследствии россияне вообще закрыли столовую и сказали им искать себе пропитание.



Для Максима и Юли из Мариуполя фильтрация тоже была долгим испытанием, хотя им повезло, что им предложили жилье недалеко от одного из одноклассников Максима. Почти месяц они ждали фильтрации в Мангуше.

"Наш номер в очереди был 347, – рассказывает Максим. "Вы заходите и спрашиваете, какое номер сегодня, и вы понимаете, что номер уменьшился всего на два-три. Почему так медленно? Сам процесс занимает около 30 минут.

Лишь после того, как Максим сказал военному фармацевту, что у них заканчивается инсулин от сахарного диабета Юли, их ожидание ускорилось и в тот день отфильтровали. Ожидая в коридоре, они увидели мужчину в украинской армейской форме, которого допрашивали на коленях со связанными за спиной руками.

Другие сообщают о меньшем времени ожидания: некоторые украинцы проводят в лагерях день-два перед фильтрацией и последующим выездом в Россию.

Игорь и Валентина из Мариуполя сообщают, что их пропустили через шесть часов по прибытии в Никольское.

"Тот факт, что моя жена тогда была на девятом месяце беременности, и мы должны были поскорее попасть в больницу, наверное, помог ускорить ситуацию", - говорит Игорь.

Одна женщина, впоследствии сбежавшая в Грузию, рассказала о том, как ее семья незаметно выскользнула из черной двери фильтрационного центра, подслушав, как офицер сказал, что она, ее муж и их маленький сын будут депортированы на российский остров вблизи Японии.

Другие говорят, что достаточно было сказать офицерам о конкретных планах уехать в российский город, чтобы им разрешили самостоятельно пробраться в Россию, а затем в Грузию.

"Надо сказать им, что хочешь остаться и жить в России, тогда они оставят тебя в покое", – говорит Максим.

Автобусы, которые везут украинцев из "ДНР" в Россию, останавливаются в Таганроге. Там большинство покупает билеты на автобус или поезд в Ростов-на-Дону, где они могут запланировать дальнейший маршрут. Приезжающие в Грузию едут на юг, во Владикавказ, а затем переходят в Грузию через горную границу. Даже после того, как они доберутся до российской границы, переход границы не гарантирован. Мужчин регулярно выводят из очереди, допрашивают, проверяют телефоны. Один мужчина, назвавшийся Петей, сообщил, что его заставили заплатить российским пограничникам взятку в обмен на штамп о выезде.

Многие украинцы, которые сейчас в Тбилиси, ждут времени, когда смогут вернуться домой, в Украину.

"Моя крестная до сих пор в Мариуполе и прислала мне фотографии, на которых везде воткнутые в землю кресты. Могилы даже на наших дворах", – рассказывает Елена.

"Я хочу домой, но это означает Украину, не оккупированную россиянами".

22 апреля СМИ сообщали, что количество украинских беженцев, прибывающих в Эстонию через Россию, продолжает расти.

22 мая мы писали, что около 30 украинских беженцев через Россию добрались до Ирландии.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb