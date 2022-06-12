English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная беженцы из Украины Украинцы, выехавшие с оккупированных территорий в Грузию, рассказывают о фильтрационных лагерях

Украинцы, выехавшие с оккупированных территорий в Грузию, рассказывают о фильтрационных лагерях

12 июня, 2022 воскресенье
17:20
беженцы из Украины

Беженцы с захваченных территорий рассказывают о том, что их заставляли раздеваться или были свидетелями избиения, когда они хотели спастись от войны

Об этом пишет The Guardian.

Издание рассказывает историю Елены из Мариуполя. Женщине 60 лет. Она ждала допроса три недели. В это время ей приходилось спать на полу. Во время допроса российский офицер приказал ей снять блузку.

"Синяки на плечах могут означать, что вы снайпер", - объясняет Елена. "Я сказала ему, что в августе этого года мне исполняется 60 лет. Как я могу быть снайпером?" Офицеру было все равно. "Я все равно не ношу очки", - сказал он ей. "Снимите топ сейчас".

Похожие истории распространены среди числа украинских беженцев, которые сейчас находятся в Грузии. С начала российского вторжения в Украину примерно 20 000 украинцев прибыли в эту страну, многие из которых добрались из России через северную границу.

The Guardian пишет, что у украинцев в оккупированных городах нет возможности бежать на подконтрольную Украине территорию. Они предстают перед выбором: остаться в оккупированном городе или бежать в страну, разрушившую их дом.

Чтобы попасть в Россию, многие украинские вынуждены пройти так называемую фильтрацию – процесс, во время которого их фотографируют, допрашивают, снимают отпечатки пальцев и тщательно проверяют содержимое их телефонов. Мужчинам предписывают раздеваться до нижнего белья, на теле ищут татуировки, которые могли бы выявить связь с украинскими националистическими группировками. Каждого спрашивают, служил ли он или кто-нибудь из знакомых в украинской армии.

Елена припомнила, как охранник, который допрашивал мужчину за соседним столиком, нашел подвеску на ключах с изображением украинского герба. Затем четверо охранников жестоко избили мужчину дубинками и ногами по голове и выбросили его на улицу при минусовой температуре.

Издание сообщает, что фильтрационные лагеря созданы в городах и селах, преимущественно сосредоточенных на территории "ДНР", включая Новоазовск, Мангуш, Безымянное и Никольское. Украинцы, бегущие из Мариуполя на автобусах, часто приезжают в фильтрационные лагеря бессознательно, поскольку им сказали, что вместо этого их повезут в контролируемые Украиной города. По прибытии им, как правило, не разрешают покидать город.

Фильтрация обычно заканчивается одним из двух способов: либо вы "проходите" допрос и вам вручают небольшую, проштампованную бумажку с датой фильтрации и подписью смотрителя, либо вас задержат для дальнейшего допроса.

"Лагеря" расположены в школах, культурных центрах, спортивных залах. Условия часто ужасающие, а лагеря плохо организованы. Елена уезжала из оккупации со своей 65-летней сестрой Тамарой и 70-летним мужем Тамары. Они не называли своего полного имени, спали сначала на полу, потом на картонной коробке. Первые несколько дней еду предлагали раз в день. Впоследствии россияне вообще закрыли столовую и сказали им искать себе пропитание.

Для Максима и Юли из Мариуполя фильтрация тоже была долгим испытанием, хотя им повезло, что им предложили жилье недалеко от одного из одноклассников Максима. Почти месяц они ждали фильтрации в Мангуше.

"Наш номер в очереди был 347, – рассказывает Максим. "Вы заходите и спрашиваете, какое номер сегодня, и вы понимаете, что номер уменьшился всего на два-три. Почему так медленно? Сам процесс занимает около 30 минут.

Лишь после того, как Максим сказал военному фармацевту, что у них заканчивается инсулин от сахарного диабета Юли, их ожидание ускорилось и в тот день отфильтровали. Ожидая в коридоре, они увидели мужчину в украинской армейской форме, которого допрашивали на коленях со связанными за спиной руками.

Другие сообщают о меньшем времени ожидания: некоторые украинцы проводят в лагерях день-два перед фильтрацией и последующим выездом в Россию.

Игорь и Валентина из Мариуполя сообщают, что их пропустили через шесть часов по прибытии в Никольское.

"Тот факт, что моя жена тогда была на девятом месяце беременности, и мы должны были поскорее попасть в больницу, наверное, помог ускорить ситуацию", - говорит Игорь.

Одна женщина, впоследствии сбежавшая в Грузию, рассказала о том, как ее семья незаметно выскользнула из черной двери фильтрационного центра, подслушав, как офицер сказал, что она, ее муж и их маленький сын будут депортированы на российский остров вблизи Японии.

Другие говорят, что достаточно было сказать офицерам о конкретных планах уехать в российский город, чтобы им разрешили самостоятельно пробраться в Россию, а затем в Грузию.

"Надо сказать им, что хочешь остаться и жить в России, тогда они оставят тебя в покое", – говорит Максим.

Автобусы, которые везут украинцев из "ДНР" в Россию, останавливаются в Таганроге. Там большинство покупает билеты на автобус или поезд в Ростов-на-Дону, где они могут запланировать дальнейший маршрут. Приезжающие в Грузию едут на юг, во Владикавказ, а затем переходят в Грузию через горную границу. Даже после того, как они доберутся до российской границы, переход границы не гарантирован. Мужчин регулярно выводят из очереди, допрашивают, проверяют телефоны. Один мужчина, назвавшийся Петей, сообщил, что его заставили заплатить российским пограничникам взятку в обмен на штамп о выезде.

Многие украинцы, которые сейчас в Тбилиси, ждут времени, когда смогут вернуться домой, в Украину.

"Моя крестная до сих пор в Мариуполе и прислала мне фотографии, на которых везде воткнутые в землю кресты. Могилы даже на наших дворах", – рассказывает Елена.

"Я хочу домой, но это означает Украину, не оккупированную россиянами".

  • 22 апреля СМИ сообщали, что количество украинских беженцев, прибывающих в Эстонию через Россию, продолжает расти.
  • 22 мая мы писали, что около 30 украинских беженцев через Россию добрались до Ирландии.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Россия
Грузия
Мариуполь
Читайте также:
Військова повістка
10 июня, 2022 пятница
"Выбросил повестку. Спрятался в селе, никто меня не найдет". В СНБО опровергли самые распространенные фейки о сообщениях из военкомата
Віталій Портников
10 июня, 2022 пятница
Война будет долгой. С Путиным можно договориться только на российско-польской границе, - Портников
Сергій Никифоров
11 июня, 2022 суббота
Пресс-секретарь Зеленского прокомментировал заявление Байдена, что президент Украины "не хотел слышать" о вторжении РФ
Киев
+27°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.06
    Покупка 34.06
    Продажа 34.94
  • EUR
    Покупка 35.91
    Продажа 37.2
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
12 июня
18:16
Эксклюзив
В Мариуполе на пляжах лежат разлагающиеся тела погибших людей - председатель райсовета Могильный
18:03
Йенс Столтенберг
Переговоры по Швеции и Финляндии продолжатся после саммита в Мадриде, - генсек НАТО
17:38
Подоляк
Арестованные российские активы нужно конфисковать уже сегодня, - Подоляк
17:38
Президент Германии предлагает ввести обязательную социальную службу для молодежи
17:37
Германия может создать фонд спасения украинского зерна
17:09
Обновлено
Радослав Сикорский
Володин отреагировал на заявление Сикорского, прозвучавшее в эфире Еспресо
17:07
На Харьковщине россияне накрыли огнем Богодуховский район: повреждены дома
16:57
В Тбилиси на улице нашли документы с личными данными дипломатов, - СМИ
16:49
Британец погиб в боях за Северодонецк - отец добровольца
16:43
В Северодонецке нацгвардеец сбил российский беспилотник из зенитного ракетного комплекса "Игла"
16:39
Эксклюзив
В Херсонской области ВСУ сделали праздничный салют оркам: пылали склады боеприпасов врага, - советник главы ОВА Хлань
16:37
На фото выпускники школы №2 в Новгород-Северском
В Новгород-Сиверском выпускники устроили фотосессию на развалинах разрушенной рашистами школы
16:36
Эксклюзив
Россияне привлекают людей обратно в Мариуполь, чтобы иметь живой щит для прикрытия от атак ВСУ, - депутат горсовета Забавин
16:21
Россияне в третий раз крадут металл из Мариуполя
16:16
Швеция запретила упаковочному гиганту Tetra Pak экспорт в РФ, - Dagens Nyheter
16:05
Россияне обстреляли Днепропетровщину: погибла женщина, разрушен дом
16:03
Эксклюзив
Деокупация Херсона перекроет путь поддержки российской армии на Востоке Украины, - военный эксперт Ступак
15:59
На фото очередь на ярмарку вакансий в Канаде
Канада одобрила более 130 тыс. заявок временной защиты украинцев
15:58
Медведчука могут обменять на "приговоренных" в ОРДО к смертной казни британцев, - Sunday Express
15:43
Украина будет экспортировать зерно через Польшу и Румынию, - Reuters
15:42
В оккупированной Каховке пропал с флагштока флаг РФ
15:31
Китай не планирует оказывать России материальную поддержку, - общественный вещатель Германии
15:23
На фото село Окхилл
Небольшое село в Британии приютило более 30 украинских беженцев
15:15
Уже возвращены 220 тел защитников Мариуполя, но на ДНК-экспертизу уйдут месяцы, - Жорин
15:11
В Германии уже модернизировали часть БМП Marder для ВСУ и ждут решения Шольца, - Bild am Sonntag
15:11
Эксклюзив
Украине никто ядерное оружие не вернет, но напоминать о нарушении Будапештского меморандума нужно всегда - нардеп Гончаренко
14:39
"Дипломатические переговоры должны вести, прежде всего, сами украинцы", - глава МИД Чехии по переговорам ЕС с Россией
14:37
"Дорогие "братья" - с Днем позора и унижения!" Украинская военная разведка поздравила россиян
14:31
На въезде в Киев остановили фаната "русского мира" из Горловки
14:26
Путин на день России рассказал о "ратных победах" предков и снова вспомнил Петра I
14:15
Эксклюзив
Сергей Згурец
Военные возможности Беларуси ограничены: отсутствуют признаки формирования ударных группировок, - Згурец
14:07
холера
В Украине не обнаружено случаев холеры
14:01
Турция начала ограничивать проживание иностранцев в стране, - Anadolu
13:55
школа маска
В МОН рассказали, при каких условиях украинские школьники сядут 1 сентября за парты
13:49
Женщина из Бахмута передавала россиянам координаты ВСУ. Ее задержали
13:41
В Брянской области пытались взорвать нефтепровод "Дружба", - росСМИ
13:36
Эксклюзив
Из-за войны Россия может потерять не только свое влияние в мире, но и собственные территории, - экономический эксперт
13:32
Приверженность российским компаниям вызывает многие вопросы: Штайнмайер раскритиковал Шредера
13:27
В Мариуполе россияне планируют открыть детское отделение больницы с украденным в Украине оборудованием
13:15
Папа Франциск отложил поездку в Украину
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV