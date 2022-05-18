Об этом сообщили представители Государственной таможенной службы на заседании комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике.

"Завезено около 86 тыс. транспортных средств для физлиц по преференции", – сообщили представители руководства таможни в ходе заседания.

Они напомнили, что Верховная Рада освободила импорт автомобилей из Европы для собственных нужд украинцев от НДС и таможенных пошлин.

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