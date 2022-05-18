Украинцы ввезли из Европы 86 тыс. авто на льготных условиях
Таможня оформила на льготных условиях 86 тыс. автомобилей для собственных нужд украинцев
Об этом сообщили представители Государственной таможенной службы на заседании комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике.
"Завезено около 86 тыс. транспортных средств для физлиц по преференции", – сообщили представители руководства таможни в ходе заседания.
Они напомнили, что Верховная Рада освободила импорт автомобилей из Европы для собственных нужд украинцев от НДС и таможенных пошлин.
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