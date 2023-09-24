Украинцы впервые уничтожили российскую "мотолыгу" с установленной на ней корабельной РСЗО "Огонь", - СМИ
Силы обороны Украины уничтожили первый российский многоцелевой легкий бронированный тягач (БТ-ЛБ) с пусковыми установками советского огнеметно-зажигательного корабельного комплекса А-22 "Огонь"
Соответствующие фотографии были обнародованы в социальных сетях, передает украинский портал "Милитарный".
Как утверждается, боевая машина была уничтожена вблизи поселка Казачьи Лагеря на левобережье Херсонщины.
"Учитывая приближенность населенного пункта к позициям украинских военных, средством поражения мог быть FPV-дрон или дрон с возможностью сброса боеприпасов. Подтверждением этому может служить обгоревший корпус боевой машины и визуальное отсутствие осколочных повреждений", - отмечается в сообщении.
Что известно о корабельной РСЗО "Огонь"
А-22 "Огонь" - это известный со времен СССР огнеметно-зажигательный корабельный комплекс калибра 140 мм, предназначенный для вооружения десантных судов на воздушной подушке.
Пусковая установка, имеющая индекс МС-227, оснащается неуправляемыми ракетами ОФ-45, ЗЖ-45 или ОФД-45.
Основной боеприпас ОФ-45 предназначен для поражения легобронированной техники и пехоты, его вариант ОФД-45 имеет более мощную боевую часть и увеличенную дальность поражения. Дальность ведения огня снарядами ОФ-45 доходит до 4500 метров, ОФД-45 – до 9500 метров. Масса боевой части в первом случае составляет 5,56 килограмма, во втором – 6 килограммов.
Также есть зажигательные снаряды ЗЖ-45, по своим характеристикам близкие к ОФ-45.
Кроме того, сама пусковая установка есть двух типов, первый – это МС-227, в походном состоянии размещается в специальной нише, второй – стационарно размещаемый на палубе МС-227П. На российских МТ-ЛБ, вероятнее всего, используется именно МС-227П.
Установка включает в себя 22 ракеты, на кораблях боезапас хранится в специальных нишах, в случае с МТ-ЛБ вероятнее всего заряжается вручную.
"Отсутствие корабельных систем управления огнем заставило россиян интегрировать в этот комплекс оптические средства для наведения", - отмечает портал "Милитарный".
- В августе аналитики американского Института изучения войны (ISW) распространили информацию о том, что ВСУ якобы совершили ограниченный рейд через реку Днепр и высадились на левом берегу в Херсонской области . Украинское Минобороны в лице Анны Маляр опровергло утверждение ISW.
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