Об этом в эфире Еспресо заявил народный депутат Николай Княжицкий.

"Самое главное, что мы как общество должны объяснять - что медиа и страна не только для власти. Они для граждан. Значительная часть из них воюют, или их родственники воюют, или они помогают фронту. Эти люди заслуживают честного отношения и того, чтобы государство делало все, чтобы жертв было меньше", – отметил он.

По его мнению, роль образования и культуры в будущем очень велика, потому что нужно, чтобы выехавшие вернулись в Украину.

"Если у нас будет квазитоталитарный или авторитарный режим, нас не то что в НАТО и ЕС не примут, а Россия будет продолжать войну. Они сейчас хотят тактического перемирия, чтобы остановить наступление ВСУ, переподготовиться и снова идти в атаку", - считает Княжицкий.

Нардеп выразил надежду, что этого не будет, что мы их выбросим с наших территорий.

"Потом страну надо восстанавливать и кто-то это должен делать. Выехавшие должны вернуться, а они вернутся только тогда, когда будут иметь надежу, что здесь будет демократия. И если инвесторы будут иметь такую надежду, потому что не только зарубежные государства должны нам помогать - должны прийти частные инвестиции. В страну с такой судебной системой, как у нас - они не придут. Тогда зачем людям возвращаться. Значит, мы будем слабыми и у России все время будет соблазн нас напасть, а мы этого не можем допустить", - подытожил Княжицкий.