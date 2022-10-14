Украинцы вернутся из-за границы, когда у них будет надежда, что в стране будет демократия, - Княжицкий
В Украине должна строиться демократия, чтобы беженцы вернулись домой и начали восстанавливать страну, а также чтобы у России не было соблазна для нового нападения
Об этом в эфире Еспресо заявил народный депутат Николай Княжицкий.
"Самое главное, что мы как общество должны объяснять - что медиа и страна не только для власти. Они для граждан. Значительная часть из них воюют, или их родственники воюют, или они помогают фронту. Эти люди заслуживают честного отношения и того, чтобы государство делало все, чтобы жертв было меньше", – отметил он.
По его мнению, роль образования и культуры в будущем очень велика, потому что нужно, чтобы выехавшие вернулись в Украину.
"Если у нас будет квазитоталитарный или авторитарный режим, нас не то что в НАТО и ЕС не примут, а Россия будет продолжать войну. Они сейчас хотят тактического перемирия, чтобы остановить наступление ВСУ, переподготовиться и снова идти в атаку", - считает Княжицкий.
Нардеп выразил надежду, что этого не будет, что мы их выбросим с наших территорий.
"Потом страну надо восстанавливать и кто-то это должен делать. Выехавшие должны вернуться, а они вернутся только тогда, когда будут иметь надежу, что здесь будет демократия. И если инвесторы будут иметь такую надежду, потому что не только зарубежные государства должны нам помогать - должны прийти частные инвестиции. В страну с такой судебной системой, как у нас - они не придут. Тогда зачем людям возвращаться. Значит, мы будем слабыми и у России все время будет соблазн нас напасть, а мы этого не можем допустить", - подытожил Княжицкий.
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