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Обзор

Украинцы в Великобритании могут остаться без крова, российский ППК "Редут" вербует наемников, а Путин уехал в Китай. Акценты мировых СМИ 17 октября

Андриана Стахив
17 октября, 2023 вторник
12:15
Мир про Украину

В фокусе международных изданий ситуация, в которой могут оказаться украинцы в Великобритании, когда закончится спонсорская программа, вербовка российской ППК "Редут" наемников, в том числе бывших "вагнеровцев", а также поездка Путина в Китай

На это и не только обращали внимание мировые СМИ на утро 17 октября.

Украинцы в Великобритании могут остаться без крова

Прекращение финансирования программы Homes for Ukraine ("Обитель для Украины") в Великобритании может привести к тому, что тысячи людей окажутся на улице, пишет The Guardian. Спонсорские соглашения для более чем 130 тысяч украинцев, приехавших в страну из-за российского вторжения, истекают в марте следующего года.

"По мере того как заканчиваются спонсорские соглашения, риск бездомности, вероятно, будет расти", - цитируют в издании отчет Национального аудиторского офиса (НАО).

В рамках программы стоимостью 2,1 млрд фунтов стерлингов, стартовавшей весной 2022 года, заявки на прием украинских семей подали около 74 тысяч британских семей. За прием украинцев они получали 350 фунтов стерлингов в месяц в течение первого года и 500 фунтов стерлингов в месяц – второго года. Однако за год до завершения трехлетних виз, полученных беженцами, эта программа может завершиться.

"Если спонсоры не будут готовы принимать украинцев без этих выплат, украинцам, которые находятся в этой программе, понадобятся другие жилищные решения", – говорится в отчете НАО.

В декабре прошлого года местные советы получили 650 млн. фунтов стерлингов для решения проблемы жилья для украинцев. Но эти деньги должны быть израсходованы до конца марта 2024 года. Поэтому НАО призывает министров обеспечить большую определенность любого будущего финансирования, чтобы избежать вынужденного пребывания тысяч украинцев на улице.

По данным местных властей, по состоянию на август 2023 года только в Англии 4 890 украинских семей были признаны бездомными или имеющими риск стать бездомными. Это 8% от общего количества украинских семей, получивших помощь в рамках программы, и эта цифра, вероятно, занижена, говорят в НАО, поскольку треть советов не предоставила правительству данные о бездомности.

"Правительство в скором времени должно будет принять важные решения относительно будущего программы, в частности, продолжать ли визы свыше трех лет и продолжать ли финансирование для местных органов власти и спонсоров, которое истекает до окончания срока действия виз. Оно также должно будет тщательно отслеживать ключевые риски, такие как безопасность и угроза бездомности после окончания спонсорской поддержки", – подчеркивает глава НАО Гарет Дэвис.

Вместе с тем, по мнению председателя комитета по вопросам государственных счетов парламента Великобритании Мег Гиллер, правительство также должно быстро принять решение о продлении виз, чтобы дать украинцам уверенность в своем будущем, которого они заслуживают.

На фото люди, які прибули у аеропорт Дубліна

Фото: dublinairport.com

Российский ППК "Редут" вербует наемников на войну в Украине

Российская частная военная компания "Редут" вербует наемников, в том числе бывших бойцов "Вагнера", под видом "добровольцев", сообщает Politico, ссылаясь на британскую разведку.

Военная разведка России, ГРУ, вероятно, финансирует и контролирует деятельность группы. И, как отмечают в британской разведке, Редут участвует в боевых действиях в Донецкой, Харьковской, Киевской и Луганской областях Украины с начала полномасштабного вторжения России.

"Существует реальная возможность того, что практика российского министерства обороны по набору через "добровольческие" подразделения способствовала тому, что Россия избежала последующей непопулярной мобилизации", – цитирует медиа разведку Великобритании.

"Редут" был создан в 2008 году связанным с Путиным олигархом и бывшим агентом КГБ Геннадием Тимченко для защиты своей газовой империи, согласно свидетельствам бывшего высокопоставленного офицера российской армии и оперативника "Вагнера".

Эта группа стала известной после мятежа, организованного предводителем "Вагнера" Евгением Пригожиным в июне. Вероятно, по данным разведки, она насчитывает около 7 тысяч человек. В Politico задают вопрос, станет ли она "новым Вагнером".

Путин уехал с визитом в Китай

Путин поехал на встречу с Си Цзиньпинем в то время, пишет The Washigton Post, когда лидеры двух стран сталкиваются с кризисами, которые они сами же и создали: разрушительная война России против Украины и экономические проблемы Китая, которые подорвали доверие к руководству Си Цзиньпина. .

"Но их встреча на третьем китайском саммите – это также возможность продемонстрировать их союз и партнерство против Соединенных Штатов и других западных стран в момент глобальных потрясений. В то время как западные лидеры твердо поддерживают Израиль, Россия и Китай тщательно избегают называть теракт ХАМАС октября, в результате которого погибли более 1400 израильтян, терроризмом", – отмечают в издании.

Фото: Getty Images

Как отмечает WP, для Путина, все больше изолированного и запятнанного войной в Украине, поездка в Пекин является ключевым моментом для создания имиджа лидера с влиятельными друзьями, хотя его все чаще воспринимают как младшего партнера, зависимого от расположения Си.

У Путина в буквальном смысле очень мало других мест, куда он может поехать. Поездки российского президента ограничены ордером на арест, выданным Международным уголовным судом в связи с вероятными военными преступлениями, а поездка на этой неделе – лишь второй его визит за границу с момента предъявления обвинений в марте после поездки на прошлой неделе в столицу Кыргызстана Бишкека.

В издании также напоминают, что опасаясь западных санкций, Китай пытается избегать молчаливой поддержки войны России против Украины, позиционируя себя как потенциального миротворца и обнародовав ряд принципов, призывающих к миру в Украине. Но китайский план оставил главные вопросы без внимания и, как и предполагалось, не получил поддержки.

"Между тем Путин и другие высокопоставленные должностные лица выдвинули Россию как потенциального мирного посредника на Ближнем Востоке - роль, которая выглядит несколько надуманной как из-за постоянных бомбардировок Россией мирного населения Украины, так и из-за недавней несостоятельности российских миротворцев поддержать перемирие между Азербайджаном и Арменией в Азербайджане". Нагорного Карабаха", – пишет WP.

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