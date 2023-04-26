Об этом информируют в отчете Украинского института будущего по результатам социологического исследования.

"Бумажные книги охотнее как читают, так и покупают участники исследования - 46% респондентов покупали бумажные книги в течение последнего года", - заключают социологи.

Украинцы тратили примерно ежемесячно на печатную литературу:

14,4% – до 200 грн,

17,8% - 201-500 грн,

9% – 501-1 000 грн,

4,8% – более 1000 грн.

Электронные книги покупали около 17% опрошенных, средние расходы в месяц:

8,5% – до 200 грн,

5% – 201-500 грн,

1,9% - 501-1000 грн,

1,4% – более 1000 грн.

Аудиокниги в 2022-м и начале 2023 года приобрели около 13% респондентов и в месяц потратили:

7,2% – до 200 грн,

3,4% - 201-500 грн,

1,2% - 501-1000 грн,

1,1% – более 1000 грн.

Лидером по тематике бумажных, электронных или аудиокниг, которые читали до полномасштабной войны (2021 год и начало 2022 года) была художественная литература – 65%, а также профессиональная литература – 38%, медицина/здоровье/красота – 33%, психологическое направление – 32%, историческая/биографическая/мемуарная тематика в целом – 30%.

После же начала полномасштабного вторжения предпочтения читателей изменились, популярность приобрели:

Описание и анализ военных событий, происходивших в мире – до 24 февраля 2022 18%, после – 42%.

Публицистическая, анализ текущих социально-политических событий – до 24 февраля 2022 года 25%, после – 32%.

История Украины с древности до сегодняшнего дня – до 24 февраля 2022 года 25%, после – 31%.

Также по результатам исследования Украинского института будущего "Практики чтения во время войны" оказалось, что понять ситуацию современности украинцам помогли Т. Шевченко, Л. Костенко, С. Жадан и Дж. Оруэлл.