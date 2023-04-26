Украинцы в течение года вдвое чаще покупали бумажные книги, чем электронные, наименее популярные - аудиокниги, - опрос
За последний год 46% опрошенных украинцев приобрели бумажные книги в противовес электронным – около 17% и аудиолитературе – 13%
Об этом информируют в отчете Украинского института будущего по результатам социологического исследования.
"Бумажные книги охотнее как читают, так и покупают участники исследования - 46% респондентов покупали бумажные книги в течение последнего года", - заключают социологи.
Украинцы тратили примерно ежемесячно на печатную литературу:
- 14,4% – до 200 грн,
- 17,8% - 201-500 грн,
- 9% – 501-1 000 грн,
- 4,8% – более 1000 грн.
Электронные книги покупали около 17% опрошенных, средние расходы в месяц:
- 8,5% – до 200 грн,
- 5% – 201-500 грн,
- 1,9% - 501-1000 грн,
- 1,4% – более 1000 грн.
Аудиокниги в 2022-м и начале 2023 года приобрели около 13% респондентов и в месяц потратили:
- 7,2% – до 200 грн,
- 3,4% - 201-500 грн,
- 1,2% - 501-1000 грн,
- 1,1% – более 1000 грн.
Лидером по тематике бумажных, электронных или аудиокниг, которые читали до полномасштабной войны (2021 год и начало 2022 года) была художественная литература – 65%, а также профессиональная литература – 38%, медицина/здоровье/красота – 33%, психологическое направление – 32%, историческая/биографическая/мемуарная тематика в целом – 30%.
После же начала полномасштабного вторжения предпочтения читателей изменились, популярность приобрели:
- Описание и анализ военных событий, происходивших в мире – до 24 февраля 2022 18%, после – 42%.
- Публицистическая, анализ текущих социально-политических событий – до 24 февраля 2022 года 25%, после – 32%.
- История Украины с древности до сегодняшнего дня – до 24 февраля 2022 года 25%, после – 31%.
Также по результатам исследования Украинского института будущего "Практики чтения во время войны" оказалось, что понять ситуацию современности украинцам помогли Т. Шевченко, Л. Костенко, С. Жадан и Дж. Оруэлл.
- В предыдущем опросе Украинского института будущего 55% респондентов высказались, что жизненные перспективы за рубежом влияют на решение человека не возвращаться на родину.
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