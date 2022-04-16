Украинцы в оккупации умирают от голода, - ООН

Об этом пишет BBC.



Всемирная продовольственная программа, базирующаяся в Риме, утверждает, что с начала войны она доставила помощь 1,4 миллиона человек в Украине, но в этом месяце ей нужен безопасный доступ, чтобы доставить продовольствие 2,3 миллиона человек.



В организации отметили, что им запретили доступ к южному портовому городу Мариуполь, где Россию обвиняют в попытке утомить голодом население, насчитывающее 300 000 человек для капитуляции, а также к сильным обстрелам городов Николаева, Одессы, Харькова.



"Одно дело, когда люди страдают от разорения войны. Другое дело, когда они умирают от голода", - заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы Дэвид Бизли.



Более семи миллионов людей перемещены внутри Украины, сменились обычные цепями поставок для доставки продовольствия населению, "они разбиты во многих районах", сообщает продовольственная организация.

В Украине без постоянного водоснабжения остались десятки городов, почти 1,5 миллиона жителей Украины