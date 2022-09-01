Украинцы в Латвии смогут обменять наличные гривни на евро
Украинцы, которые из-за войны вынужденно попали в Латвию, со следующего понедельника (5 сентября) смогут обменять наличную гривню на евро по фиксированному курсу
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
Соответствующее соглашение Нацбанк Украины и Банк Латвии заключили 16 августа 2022 года. Согласно ему граждане Украины, зарегистрированные в Латвии как украинские беженцы, смогут обменять наличную гривню на евро.
Обменные операции можно будет совершить в определенных отделениях AS Industra Bank и AS Rietumu banka в шести городах Латвии.
Обмен наличной гривни на евро возможен в пределах установленного лимита до 10 тысяч гривен на одного человека. В обмен будут принимать банкноты номиналом от 100 до 1000 гривен. Обмену не будут подлежать изношенные банкноты и банкноты с дефектами.
Обмен будет осуществляться без комиссий по фиксированному курсу, определяемому НБУ. Информация об установленном курсе будет еженедельно публиковаться на официальных сайтах Банка Латвии, AS Industra Bank и AS Rietumu banka.
- По решению Национального банка Бельгии с 1 июня беженцы из Украины сумеют обменивать гривни на евро в банках.
- 1 июня Национальный банк подписал соглашение с Центральным банком Мальты об организации обмена наличной гривни на евро .
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