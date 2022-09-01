Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Соответствующее соглашение Нацбанк Украины и Банк Латвии заключили 16 августа 2022 года. Согласно ему граждане Украины, зарегистрированные в Латвии как украинские беженцы, смогут обменять наличную гривню на евро.

Обменные операции можно будет совершить в определенных отделениях AS Industra Bank и AS Rietumu banka в шести городах Латвии.

Обмен наличной гривни на евро возможен в пределах установленного лимита до 10 тысяч гривен на одного человека. В обмен будут принимать банкноты номиналом от 100 до 1000 гривен. Обмену не будут подлежать изношенные банкноты и банкноты с дефектами.

Обмен будет осуществляться без комиссий по фиксированному курсу, определяемому НБУ. Информация об установленном курсе будет еженедельно публиковаться на официальных сайтах Банка Латвии, AS Industra Bank и AS Rietumu banka.

По решению Национального банка Бельгии с 1 июня беженцы из Украины сумеют обменивать гривни на евро в банках.

1 июня Национальный банк подписал соглашение с Центральным банком Мальты об организации обмена наличной гривни на евро .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb