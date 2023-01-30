Украинцы в Кракове могут оформить документы еще в одном центре обслуживания
30 января в польском Кракове был открыт еще один центр обслуживания "Паспортный сервис", где украинцы могут оформить необходимые документы
Об этом сообщает Министерство внутренних дел .
Сегодня в Польше заработало новое обособленное подразделение госпредприятия "Документ".
Украинцев будут принимать по адресу: GaleriaKrakowska, Pawia 5, 31-154 Kraków, Lokalno 6, Pietro 2.
График работы: понедельник-суббота, с 09:00 до 18:00.
В центре можно получить услуги:
- одновременное оформление загранпаспорта и ID-карты;
- паспорт для выезда за границу;
- ID-карта;
- обмен водительского удостоверения;
- страхование.
Прием заявлений на оформление документов возможен по предварительной записи или поочередно.
Оплата происходит на месте – с помощью онлайн-оплаты услуг. Для этого необходимо иметь смартфон и банковскую карту или реквизиты. Оплата наличными пока недоступна.
Сейчас в Польше уже четыре таких центра: в Варшаве, Кракове, Гданьске и Вроцлаве.
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