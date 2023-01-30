Об этом сообщает Министерство внутренних дел .

Сегодня в Польше заработало новое обособленное подразделение госпредприятия "Документ".

Украинцев будут принимать по адресу: GaleriaKrakowska, Pawia 5, 31-154 Kraków, Lokalno 6, Pietro 2.

График работы: понедельник-суббота, с 09:00 до 18:00.

В центре можно получить услуги:

одновременное оформление загранпаспорта и ID-карты;

паспорт для выезда за границу;

ID-карта;

обмен водительского удостоверения;

страхование.

Прием заявлений на оформление документов возможен по предварительной записи или поочередно.

Оплата происходит на месте – с помощью онлайн-оплаты услуг. Для этого необходимо иметь смартфон и банковскую карту или реквизиты. Оплата наличными пока недоступна.

Сейчас в Польше уже четыре таких центра: в Варшаве, Кракове, Гданьске и Вроцлаве.