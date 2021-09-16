Украинцы в конце сентября смогут сгенерировать на портале "Дия" цифровые COVID-сертификаты

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

"В конце сентября мы добавим возможность получить сертификат на портале "Дия". Сейчас работаем над разработкой услуги. Благодаря этому еще больше украинцев смогут путешествовать и пользоваться COVID-сертификатом", - заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Он отметил, что COVID-сертификат на портале смогут получить украинцы, у которых нет ID-карты или зарубежного биометрического паспорта, а также не пользуются приложением "Дия".

Министр сказал, что сгенерировать COVID-сертификат на портале можно будет в несколько кликов.

"Нужно авторизироваться на портале "Дия". Выбрать услугу "Сгенерировать COVID-сертификат". Подписать квалифицированной электронной подписью заявление на получение сертификата. На портале можно воспользоваться как Дия.Подписью, которую можно сгенерировать в приложении "Дия", так и любой другой электронной подписью", - сообщил он.

После этого портал отправил запрос в электронную систему здравоохранения и формируется сертификат в формате PDF.

"Вы можете его распечатать или просто сохранить файл на телефоне или другом устройстве и демонстрировать QR-код с экрана", - добавил Федоров.

По словам министра, в конце сентября на портале "Дия" можно будет сгенерировать только сертификат вакцинации двумя дозами.

"Впоследствии также будет доступен и COVID-сертификат о получении отрицательного ПЦР-теста. Кроме этого, Минцифра работает над разработкой и сертификата вакцинации о частичной вакцинации. Он будет также доступен как на портале, так и в приложении "Дия", - добавил он.

Напомним, в Минздраве сообщили, что в Украине готовится законодательный акт об усилении ответственности за подделку медицинских документов, в частности COVID-сертификатов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb