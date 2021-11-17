Украинцы в Италии смогут получить водительские права без экзаменов и уплаты сборов
Кабинет министров Украины принял постановление о взаимном признании водительских удостоверений между Украиной и Италией
Об этом сообщает Правительственный портал.
Правительства Украины и Итальянской Республики 20 июля 2021 года заключили соглашение о взаимном признании и обмене водительских удостоверений. В среду, 17 ноября, Кабинет министров принял постановление об его утверждении.
"Соглашение подписали с целью взаимного признания и обмена водительских удостоверений граждан Украины и Италии, которые переезжают на проживание в государство другой Стороны, по упрощенной процедуре - без сдачи ими теоретического и практического экзаменов", - сказал заместитель министра внутренних дел Украины Богдан Драпятый.
Украинцы, постоянно проживающие в Италии, смогут обменять украинское водительское удостоверение на итальянское без экзаменов и финансовых сборов, если:
- легально проживают в Италии;
- являются резидентами страны менее четырех лет;
- имеют действительные украинские водительские удостоверения.
По словам Драпятого, это поможет гражданам обеих стран сэкономить время и финансовые ресурсы.
- Напомним, в Украине запретили цифры на индивидуальных номерных знаках для автомобилей.
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