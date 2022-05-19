Об этом она рассказала в эфире телеканала "Еспресо"

"Официально более 3 000 украинцев находится в Сиене регион Тоскана. Коммуны, регистрирующие украинцев, организуют инициативы для наших людей. Они предоставляют право учиться украинцам в университетах, организовывать мероприятия и вести волонтерскую работу. В коммунах пытаются рассказывать об этом всему региону. Поскольку, например, в Сиене есть волонтерские пункты, в которых собирают помощь и отправляют в Украину еженедельно. Также украинских детей учат на украинском языке. Украинцы могут присоединиться к этим инициативам и помогать местным волонтерам" - рассказала Прокопчук.

Прокопчук отметила, что без согласования коммуны какая-либо волонтерская деятельность запрещена.

"Без согласования с коммуной любая волонтерская деятельность здесь запрещена. Поэтому украинцы могут приобщиться к другим видам помощи беженцам. Многие украинцы занимаются детьми, поскольку есть много детей, приехавших с семьями, или к родственникам. Также, если проходит официальная регистрация украинцев в коммуне, они имеют право на бесплатное лечение. В частности, посещать стоматолога, детского врача, а также семейного врача", - добавила Прокопчук.

С начала полномасштабной войны России в Украине уже 240 переселенцев, принадлежащих к уязвимым категориям населения, отправили на лечение в Италию .

Одна из неправительственных организаций Италии CESVI выразила желание помочь в кратчайшие сроки восстановления Бучи на Киевщине

По последним данным, в Италии пересекли границу 101 204 украинца . Семеро из 10 обратились за временной защитой

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