Украинцы в Испании могут обновить свое водительское удостоверение
С сегодняшнего дня, 12 мая, услуга обмена водительского удостоверения предоставляется в центре ГП "Документ" в Валенсии. Испания стала шестой страной, где можно получить услугу обмена украинского водительского удостоверения на такое же украинское
Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.
Благодаря сотрудничеству сервисных центров МВД, Государственной миграционной службы Украины и Министерства иностранных дел Украины в мобильно-технических комплексах "Паспортного сервиса" можно получить не только паспортные услуги, но и услугу обмена водительского удостоверения.
Услуга обмена водительского удостоверения актуальна, когда:
- у имеющегося истек срок действия;
- надписи на пластиковом бланке стерлись и не читаются;
- лицо изменило данные - фамилию, имя, отчество;
- водитель желает заменить старое удостоверение новое.
Испания стала шестой страной, где можно получить услугу обмена украинского водительского удостоверения на такое же украинское.
Мобильно-технические комплексы обслуживания граждан "Паспортный сервис" в городе Валенсия расположены по адресу: Xàtiva, 46007, рядом со станцией метро и железнодорожным вокзалом.
График работы: понедельник - суббота, с 9:00 до 18:00. Услуги пока предоставляются в порядке "живой очереди".
- Во время председательства в Совете Европейского Союза Испания сфокусирует свое внимание на обеспечении постоянной поддержки Украины в условиях агрессии России.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.32
Покупка 37.32Продажа 37.89
-
EUR
Покупка 40.68Продажа 41.63
- Актуальное
- Важное