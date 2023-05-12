Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

Благодаря сотрудничеству сервисных центров МВД, Государственной миграционной службы Украины и Министерства иностранных дел Украины в мобильно-технических комплексах "Паспортного сервиса" можно получить не только паспортные услуги, но и услугу обмена водительского удостоверения.

Услуга обмена водительского удостоверения актуальна, когда:

у имеющегося истек срок действия;

надписи на пластиковом бланке стерлись и не читаются;

лицо изменило данные - фамилию, имя, отчество;

водитель желает заменить старое удостоверение новое.

Испания стала шестой страной, где можно получить услугу обмена украинского водительского удостоверения на такое же украинское.

Мобильно-технические комплексы обслуживания граждан "Паспортный сервис" в городе Валенсия расположены по адресу: Xàtiva, 46007, рядом со станцией метро и железнодорожным вокзалом.

График работы: понедельник - суббота, с 9:00 до 18:00. Услуги пока предоставляются в порядке "живой очереди".