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Украинцы в Грузии будут получать денежную помощь, однако жилищная программа будет приостановлена

21 июля, 2022 четверг
16:45
беженцы из Украины

Мэрия Тбилиси сообщила, что с 31 июля прекращается жилищная программа для граждан Украины. Но украинцы могут получить финансовую помощь

Об этом пишет InterPressNews.

С первых дней полномасштабной российско-украинской войны в Тбилиси действовала жилая программа для приехавших в Грузию граждан Украины. Украинских беженцев размещали в разных гостиницах с трехразовым питанием.

По данным мэрии, в Тбилиси разместились более 5100 человек, из которых более 2300 сейчас живут в 40 гостиницах столицы. На это из бюджета было израсходовано 11 миллионов лари, а в конце месяца сумма достигнет примерно 14 миллионов лари (140,5 миллиона гривен). Программа была запущена мэрией Тбилиси в марте этого года и продлится до 1 августа.

Согласно новому решению мэрии граждане Украины, въехавшие в Грузию из-за военных действий в Украине, получат финансовую помощь в размере 300 лари (около 3010 грн) на семью и 45 лари (451 грн) на человека. Кроме того, международные организации (World Vision и UNHCR) рассматривают возможность предоставления пакета помощи в размере 235 лари (2358 грн) на человека.

  • По состоянию на 9 июля Грузия приняла более 60 тысяч украинских беженцев. Большинство из них – с Востока Украины, оккупированной Россией территории.

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