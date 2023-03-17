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Украинцы в Дии выбрали новое название для ЮЖД

17 мартa, 2023 пятница
11:09
Общество

По результатам голосования в приложении Дия было выбрано новое название для ЮЖД. Большинство опрошенных хотят, чтобы она называлась Харьковская

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

"Продолжаем убирать российский след из названий филиалов Укрзализныци. Украинцы выбрали в Дии новое название для ЮЖД. К опросу присоединились более 860,4 тысяч пользователей. Большинство из них поддержали вариант Харьковская железная дорога — 335,6 тысяч голосов", - написал он.

Министр поблагодарил граждан за активность и отметил, что результаты голосования будут учтены при принятии окончательного решения.

Новости
Украина
Укрзализныця
Дія
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