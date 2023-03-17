Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

"Продолжаем убирать российский след из названий филиалов Укрзализныци. Украинцы выбрали в Дии новое название для ЮЖД. К опросу присоединились более 860,4 тысяч пользователей. Большинство из них поддержали вариант Харьковская железная дорога — 335,6 тысяч голосов", - написал он.

Министр поблагодарил граждан за активность и отметил, что результаты голосования будут учтены при принятии окончательного решения.