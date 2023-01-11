Украинцы в Дии приобрели военных облигаций на 250 млн гривен

Об этом он написал в телеграме .

"Это почти 250 млн гривен помощи для ВСУ. Оружие, каски, бронежилеты, техника, медикаменты. Все для защиты жизней военных и скорейшей деоккупации Донецка, Мариуполя, Севастополя, Энергодара и других временно оккупированных городов", - рассказал Федоров.

Он также напомнил, что, покупая облигации в Дии, покупатель не платит дополнительную комиссию продавцу или налог с полученного дохода.

"Каждая облигация – это инвестиция в поражение России, помощь военным и поддержка для экономики Украины", – подчеркнул министр.

22 ноября Канада стала первой страной в мире, выпустившей государственные "Облигации суверенитета Украины", направленные на поддержку финансирования помощи Украине. За сутки страна продала облигаций на 500 млн долларов.

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