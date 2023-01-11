Украинцы в Дии приобрели военных облигаций на 250 млн гривен
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что украинцы купили более 250 тысяч военных облигаций, общая сумма которых составила 250 млн гривен
Об этом он написал в телеграме .
"Это почти 250 млн гривен помощи для ВСУ. Оружие, каски, бронежилеты, техника, медикаменты. Все для защиты жизней военных и скорейшей деоккупации Донецка, Мариуполя, Севастополя, Энергодара и других временно оккупированных городов", - рассказал Федоров.
Он также напомнил, что, покупая облигации в Дии, покупатель не платит дополнительную комиссию продавцу или налог с полученного дохода.
"Каждая облигация – это инвестиция в поражение России, помощь военным и поддержка для экономики Украины", – подчеркнул министр.
- 22 ноября Канада стала первой страной в мире, выпустившей государственные "Облигации суверенитета Украины", направленные на поддержку финансирования помощи Украине. За сутки страна продала облигаций на 500 млн долларов.
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