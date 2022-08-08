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Главная война с Россией Украинцы уже восемь лет активно тренируют свою армию. Российский военный эксперт признал победы ВСУ над армией РФ

Украинцы уже восемь лет активно тренируют свою армию. Российский военный эксперт признал победы ВСУ над армией РФ

8 августа, 2022 понедельник
21:08
война с Россией

Директор Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов считает, что "недооценка противника с нами сыграла злую шутку"

Об этом Пухов заявил в интервью Центру прикладных исследований и программ.

Директор ЦАСТ назвал украинцев "профессиональными воинами, которые очень быстро учатся". Вспомнив об овладении ВСУ новейшими западными вооружениями, Пухов сказал: "Обучение занимает несколько недель, поэтому фактически поставки вооружений идут по нарастающей, в том числе в качественном отношении (те же HIMARS)".

Он признал, что "недооценка противника с нами сыграла злую шутку".

Директор ЦАСТ крайне негативно оценил воздушно-десантные войска РФ: "Сейчас воздушно-десантные войска, грубо говоря, – плохая эрзац-пехота".

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"Также нужно помнить, что украинцы уже восемь лет активно тренируют свою армию. Они перегнали через Донбасс почти всю пехоту и активно использовали артиллерию. То есть нашу артиллерию мы применяли крайне ограниченно, в основном в Сирии или во время учений, пока они находились в боевой обстановке, поэтому их артиллеристы более опытные, кроме того, они научились использовать свои старые советские пушки в сочетании с коммерческими беспилотниками, Как следствие, у них лучше, как сейчас говорят, "ситуационная осведомленность", у них лучше целеуказание. Проще говоря, в случае артиллерийской дуэли они часто бьют нас", - сказал российский военный специалист.

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  • Согласно вечернему сообщению Генштаба ВСУ, украинцы отбили наступление оккупантов в направлениях Авдеевки и Песков и остановили вражеские штурмы возле Бахмута, Зайцева, Вершины и Кодемы.

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