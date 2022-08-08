Об этом Пухов заявил в интервью Центру прикладных исследований и программ.

Директор ЦАСТ назвал украинцев "профессиональными воинами, которые очень быстро учатся". Вспомнив об овладении ВСУ новейшими западными вооружениями, Пухов сказал: "Обучение занимает несколько недель, поэтому фактически поставки вооружений идут по нарастающей, в том числе в качественном отношении (те же HIMARS)".

Он признал, что "недооценка противника с нами сыграла злую шутку".

Директор ЦАСТ крайне негативно оценил воздушно-десантные войска РФ: "Сейчас воздушно-десантные войска, грубо говоря, – плохая эрзац-пехота".

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"Также нужно помнить, что украинцы уже восемь лет активно тренируют свою армию. Они перегнали через Донбасс почти всю пехоту и активно использовали артиллерию. То есть нашу артиллерию мы применяли крайне ограниченно, в основном в Сирии или во время учений, пока они находились в боевой обстановке, поэтому их артиллеристы более опытные, кроме того, они научились использовать свои старые советские пушки в сочетании с коммерческими беспилотниками, Как следствие, у них лучше, как сейчас говорят, "ситуационная осведомленность", у них лучше целеуказание. Проще говоря, в случае артиллерийской дуэли они часто бьют нас", - сказал российский военный специалист.

8 августа заместитель главы Херсонского облсовета Соболевский рассказал , что оккупанты на камеру меряют линейками повреждения Антоновского моста в Херсоне, с ремонтом будет сложно.

Согласно вечернему сообщению Генштаба ВСУ, украинцы отбили наступление оккупантов в направлениях Авдеевки и Песков и остановили вражеские штурмы возле Бахмута, Зайцева, Вершины и Кодемы.

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