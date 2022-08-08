Украинцы уже восемь лет активно тренируют свою армию. Российский военный эксперт признал победы ВСУ над армией РФ
Директор Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов считает, что "недооценка противника с нами сыграла злую шутку"
Об этом Пухов заявил в интервью Центру прикладных исследований и программ.
Директор ЦАСТ назвал украинцев "профессиональными воинами, которые очень быстро учатся". Вспомнив об овладении ВСУ новейшими западными вооружениями, Пухов сказал: "Обучение занимает несколько недель, поэтому фактически поставки вооружений идут по нарастающей, в том числе в качественном отношении (те же HIMARS)".
Он признал, что "недооценка противника с нами сыграла злую шутку".
Директор ЦАСТ крайне негативно оценил воздушно-десантные войска РФ: "Сейчас воздушно-десантные войска, грубо говоря, – плохая эрзац-пехота".
Читайте также: Россияне собрали наиболее боеспособные части, чтобы перебросить на Юг, но теряют Восток, - военный эксперт Киричевский
"Также нужно помнить, что украинцы уже восемь лет активно тренируют свою армию. Они перегнали через Донбасс почти всю пехоту и активно использовали артиллерию. То есть нашу артиллерию мы применяли крайне ограниченно, в основном в Сирии или во время учений, пока они находились в боевой обстановке, поэтому их артиллеристы более опытные, кроме того, они научились использовать свои старые советские пушки в сочетании с коммерческими беспилотниками, Как следствие, у них лучше, как сейчас говорят, "ситуационная осведомленность", у них лучше целеуказание. Проще говоря, в случае артиллерийской дуэли они часто бьют нас", - сказал российский военный специалист.
- 8 августа заместитель главы Херсонского облсовета Соболевский рассказал , что оккупанты на камеру меряют линейками повреждения Антоновского моста в Херсоне, с ремонтом будет сложно.
- Согласно вечернему сообщению Генштаба ВСУ, украинцы отбили наступление оккупантов в направлениях Авдеевки и Песков и остановили вражеские штурмы возле Бахмута, Зайцева, Вершины и Кодемы.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.49
Покупка 38.49Продажа 39.51
-
EUR
Покупка 38.85Продажа 39.97
- Актуальное
- Важное