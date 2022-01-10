Украинцы уже потратили более миллиарда гривен по программе "єПідтримка"

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.



"С начала запуска программы "єПідтримка" свыше 6,7 млн украинцев подали заявки в "Дию" на получение 1000 грн. За три недели действия программы гражданам уже выплачено почти 6,4 млрд грн. Более 1 млрд грн из полученных средств украинцы уже потратили", - говорится в уведомлении.



По видам расходов наиболее популярными стали:

книжные магазины – 361 млн грн;

кинотеатры – 300 млн грн;

театры, концерты и развлекательные услуги – 138 млн грн;

железнодорожные и авиа пассажирские перевозки – 134 млн грн;

спорт – 90 млн грн.

Напомним, 13 декабря в Украине стартовал проект "єПідтримка" по выплате полностью вакцинированным украинцам по 1 тыс. грн.

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Со второй половины января 2022 года программу расширят: украинцы старше 60 лет смогут потратить средства на приобретение лекарств.Программа продлится год - до 18 декабря 2022 года и будет реализовываться в несколько этапов. На первом этапе получение средств будет происходить через приложение "Дия", а на втором (II-III квартал 2022 года) - деньги будут выплачиваться в офлайн-формате (над этим механизмом еще работают).