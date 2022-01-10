Украинцы уже потратили более миллиарда гривен по программе "єПідтримка"
С начала действия программы выплат за вакцинацию "єПідтримка" гражданам Украины выплатили почти 6,4 млрд грн, из них более 1 млрд грн украинцы уже потратили
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
"С начала запуска программы "єПідтримка" свыше 6,7 млн украинцев подали заявки в "Дию" на получение 1000 грн. За три недели действия программы гражданам уже выплачено почти 6,4 млрд грн. Более 1 млрд грн из полученных средств украинцы уже потратили", - говорится в уведомлении.
По видам расходов наиболее популярными стали:
- книжные магазины – 361 млн грн;
- кинотеатры – 300 млн грн;
- театры, концерты и развлекательные услуги – 138 млн грн;
- железнодорожные и авиа пассажирские перевозки – 134 млн грн;
- спорт – 90 млн грн.
Программа продлится год - до 18 декабря 2022 года и будет реализовываться в несколько этапов. На первом этапе получение средств будет происходить через приложение "Дия", а на втором (II-III квартал 2022 года) - деньги будут выплачиваться в офлайн-формате (над этим механизмом еще работают).
- Напомним, 13 декабря в Украине стартовал проект "єПідтримка" по выплате полностью вакцинированным украинцам по 1 тыс. грн.
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