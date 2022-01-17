Украинцы уже потратили 1,5 млрд по программе "Поддержка", - Минэкономики

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.



По видам расходов наиболее популярными стали:

книжные магазины – 490 млн грн;

кинотеатры – 386 млн грн;

театры, концерты и развлекательные услуги – 188 млн грн;

железнодорожные и авиа пассажирские перевозки – 180 млн грн;

спорт – 146 млн грн.

Напомним, 13 декабря в Украине стартовал проект "Поддержка" по выплате полностью вакцинированным украинцам по 1 тыс. грн.

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Со второй половины января 2022 года программу расширят - украинцы старше 60 лет смогут потратить средства на приобретение лекарств.Программа будет длиться год - до 18 декабря 2022 и будет реализовываться в несколько этапов. На первом этапе, получение средств будет происходить через приложение "Действие", а на втором (II-III квартал 2022 года) - деньги будут выплачиваться в офлайн-формате (над этим механизмом еще работают).