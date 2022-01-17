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Украинцы уже потратили 1,5 млрд по программе "Поддержка", - Минэкономики
За 4 недели действия программы "Поддержка" украинцам выплатили почти 7 млрд грн – из них около 1,5 млрд грн украинцы уже потратили
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
По видам расходов наиболее популярными стали:
- книжные магазины – 490 млн грн;
- кинотеатры – 386 млн грн;
- театры, концерты и развлекательные услуги – 188 млн грн;
- железнодорожные и авиа пассажирские перевозки – 180 млн грн;
- спорт – 146 млн грн.
Программа будет длиться год - до 18 декабря 2022 и будет реализовываться в несколько этапов. На первом этапе, получение средств будет происходить через приложение "Действие", а на втором (II-III квартал 2022 года) - деньги будут выплачиваться в офлайн-формате (над этим механизмом еще работают).
- Напомним, 13 декабря в Украине стартовал проект "Поддержка" по выплате полностью вакцинированным украинцам по 1 тыс. грн.
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