Украинцы уже купили тысячу благотворительных билетов в города, которые следующими будет освобождать армия Украины
Украинцы уже купили тысячу благотворительных символических железнодорожных билетов на первые рейсы в освобожденные от россиян города
Об этом вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в telegram.
"Всего за несколько часов 1000 ж/д билетов продано в Симферополь, Донецк, Луганск, Мариуполь и Херсон", - заявил Федоров.
Кроме этого, он также отметил, что в воскресенье, 13 ноября, UNITED24 вместе с Укрзализныцей запустили продажу благотворительных билетов на первые рейсы в украинские города.
"Билет можно хранить как символ веры в то, что вся Украина будет освобождена. А воспользоваться - сразу после деоккупации", - заявил Федоров.
По его словам, за несколько часов от старта продали 1000 билетов, а лидер продаж не Херсон, куда поезд отправится уже в ближайшее время, а Симферополь.
"Вот такая крепкая вера в украинский Крым", - отметил Федоров.
За средства от продажи билетов закупят автомобили, которые помогут соединить города и поселки на освобожденных территориях с ближайшими железнодорожными узлами.
- Напомним, 13 ноября, Укрзализныця запустила благотворительный проект "Билет к победе": продажа билетов на три первых рейса из Киева в пять городов - уже деоккупированный Херсон, а также Мариуполь, Донецк, Луганск и Симферополь.
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