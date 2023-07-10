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Украинцы увидят тактические успехи ВСУ на Бахмутском направлении, – майор Кудряшов

10 июля, 2023 понедельник
09:35
Война с Россией

Майор Родион Кудряшов, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, отметил, что на сегодняшний день его бригада освободила тысячи метров территории и пополнила обменный фонд, взяв в плен военные армии РФ

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

«Сегодня 3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ продолжает выполнять задачи в зоне своей ответственности на Бахмутском направлении. Штурмовые действия по восстановлению территорий и улучшению тактических позиций нашей бригады успешно реализованы. лиц регулярщиков армии РФ", - рассказал заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.

Родион Кудряшов добавил, что захватчики сдались в плен в результате штурмовых действий ВСУ с привлечением артиллерии, танков и пехоты.

"Ситуация вокруг Бахмута не изменилась на 100%, но могу вас заверить, что сейчас инициатива в руках ВСУ. Мы видим выдвижение резервов противника, его проблемы, и планируем соответствующие меры. Я уверен, что на этом направлении вы сможете увидеть наши определенные тактические успехи , которые порадуют не только ВСУ улучшением позиций, но и гражданских, когда мы сможем показать результаты. Работаем, продолжаются жаркие дни как из-за погодных условий, так и из-за динамики действий", - подытожил Кудряшов.

  • 9 июля заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что ВСУ продвигаются к югу от Бахмута.
  • 10 июля в Генштабе ВСУ сообщили, что на Бахмутском направлении уволено 24 км², на юге – 169 км².
Украина
военные силы Украины
Донетчина
Бахмут
наступление ВСУ
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