Украинцы увидят первую Грозовую суперлуну в году. Подробности
С 3 по 4 июля на небе будет наблюдаться первая нынешняя Грозовая суперлуна
Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского .
Суперлуна возникает, когда полнолуние или новолуние совпадает с перигеем - моментом максимального приближения Луны к Земле. Астрономы объясняют это эллиптической орбитой, по которой спутник вращается вокруг нашей планеты.
"Такое название июльское полнолуние получило за приближение к Земле на ближайшее расстояние. В этот период лунный диск очень яркий и большой", - пишут ученые.
Обычно Луна находится на расстоянии 384 400 км от Земли, но во время Суперлуны она приближается к 361 933 км. В этот день спутник достигнет своего максимума менее чем через 10 часов после того, как его орбита ближе всего подойдет к Земле.
"Полная луна происходит во время сезона дождей, в народе она получила название - Грозовая", - пояснили
Это природное явление началось 3 июля в 14:39 по киевскому времени.
Полные луны, возникающие, когда Луна находится в пределах 90% перигея, были впервые названы суперлуной астрологом Ричардом Нолле в 1979 году.
- Напомним, 5 мая произошло редкое полутеневое лунное затмение, которое наблюдали жители большей части Европы, в частности, Украины, а также Африки, Азии и Австралии.
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