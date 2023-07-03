Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского .

Суперлуна возникает, когда полнолуние или новолуние совпадает с перигеем - моментом максимального приближения Луны к Земле. Астрономы объясняют это эллиптической орбитой, по которой спутник вращается вокруг нашей планеты.

"Такое название июльское полнолуние получило за приближение к Земле на ближайшее расстояние. В этот период лунный диск очень яркий и большой", - пишут ученые.

Обычно Луна находится на расстоянии 384 400 км от Земли, но во время Суперлуны она приближается к 361 933 км. В этот день спутник достигнет своего максимума менее чем через 10 часов после того, как его орбита ближе всего подойдет к Земле.

"Полная луна происходит во время сезона дождей, в народе она получила название - Грозовая", - пояснили

Это природное явление началось 3 июля в 14:39 по киевскому времени.

Полные луны, возникающие, когда Луна находится в пределах 90% перигея, были впервые названы суперлуной астрологом Ричардом Нолле в 1979 году.