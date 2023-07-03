Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество Украинцы увидят первую Грозовую суперлуну в году. Подробности

Украинцы увидят первую Грозовую суперлуну в году. Подробности

3 июля, 2023 понедельник
15:11
Общество луна

С 3 по 4 июля на небе будет наблюдаться первая нынешняя Грозовая суперлуна

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского .

Суперлуна возникает, когда полнолуние или новолуние совпадает с перигеем - моментом максимального приближения Луны к Земле. Астрономы объясняют это эллиптической орбитой, по которой спутник вращается вокруг нашей планеты.

"Такое название июльское полнолуние получило за приближение к Земле на ближайшее расстояние. В этот период лунный диск очень яркий и большой", - пишут ученые.

Обычно Луна находится на расстоянии 384 400 км от Земли, но во время Суперлуны она приближается к 361 933 км. В этот день спутник достигнет своего максимума менее чем через 10 часов после того, как его орбита ближе всего подойдет к Земле.

"Полная луна происходит во время сезона дождей, в народе она получила название - Грозовая", - пояснили

Это природное явление началось 3 июля в 14:39 по киевскому времени.

Полные луны, возникающие, когда Луна находится в пределах 90% перигея, были впервые названы суперлуной астрологом Ричардом Нолле в 1979 году.

  • Напомним, 5 мая произошло редкое полутеневое лунное затмение, которое наблюдали жители большей части Европы, в частности, Украины, а также Африки, Азии и Австралии.
Новости
Мир
Наука
новости Киева
Читайте также:
Андрій Піонтковський
2 июля, 2023 воскресенье
Путин уже не может отдавать приказы относительно ядерного оружия и других экологических катастроф, - Пионтковский
У Харкові водій образив пасажирку
2 июля, 2023 воскресенье
"Украина не существует... Езжай на "западенщину". В Харькове водитель оскорбил пассажирку и должен был извиняться
Володимир Зеленський
1 июля, 2023 суббота
Зеленский подписал закон, которым откладывает переход на украинский школ с преподаванием на языке страны ЕС
Киев
+26°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.7
    Покупка 36.7
    Продажа 37.45
  • EUR
    Покупка 40.25
    Продажа 41.19
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
3 июля
16:18
Запорожскую АЭС впервые за 4 месяца подключили к резервной ЛЭП: в МАГАТЭ прокомментировали
16:05
В Херсонской области оккупанты обустроили в детском интернате госпиталь
16:02
Оккупационные власти Крыма подали "иск" к Украине с требованием возместить 152 млрд руб из-за "водной блокады полуострова"
16:01
OPINION
Героизм стал ценнейшей валютой, которой торгуют моральные перекупщики
15:50
Покрова снова с водой: ситуация на Днепропетровщине почти через месяц после подрыва Каховской ГЭС
15:45
Нацбанк сообщил о существенном улучшении деловой активности в строительном секторе
15:40
Предпринимателей, прошедших полтора года ужаса московского нашествия, может "победить" аудит, - Резников о попытках "запретить" прибыль бизнесов
15:26
Открыт сбор на ночные Мавики для ВСУ
15:23
Швейцария предоставит $6,1 млн на ремонт и реконструкцию около 30 школ в Украине
15:18
Эксклюзив
ЧВК Вагнера
На Бахмутском направлении еще присутствуют остатки вагнеровцев, - командир подразделения аэроразведки "Terra" Волохов
15:13
Украина просит признать наследием ЮНЕСКО писанки и кобзарские традиции
15:08
ВМС Китая и РФ планируют проводить совместные учения и патрулирование
15:00
Не надо расслабляться: Игнат о снижении интенсивности российских обстрелов Киева
14:59
Обновлено
Россияне ударили по двум многоэтажкам в Сумах: 16 раненых, погиб человек
14:52
В России предположили отмену "выборов" на временно оккупированных территориях Украины
14:40
Обещал переправить мужчину за границу за 250 тыс грн: в Киеве будут судить "адвоката"
14:39
"Не повод остановиться": Ребров отреагировал на выход молодежной сборной Украины на Олимпиаду-2024
14:37
Зеленский объяснил, почему встречался с директором ЦРУ Бернсом тайно
14:32
Условия вступления Украины в НАТО будут определены после окончания войны, – Писториус
14:21
Солнечно и жарко, кроме одного региона: синоптик Наталья Диденко о погоде на 4 июля
14:15
Пока Крым оккупирован, война не кончится, - Зеленский
14:12
Япония склоняется к более мягким правилам по искусственному интеллекту по сравнению с ЕС, - профессор Мацуо
14:09
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
14:04
OPINION
О москвоцентризме американского истеблишмента
14:00
Эксклюзив
Нарративы Кремля поддерживают не только Орбан и Сиярто, но и венгры, - дипломат Огрызко
13:57
Ответ Путина на вооруженный мятеж ЧВК Вагнера был слаб, - Зеленский
13:38
В Южной Корее робот-андроид впервые дирижировал на выступлении национального оркестра
13:34
В России объявили в розыск экс-главу СБУ Василия Грицака
13:30
россия хакер
Россия получила технологии для отслеживания переписок в шифрованных мессенджерах, - NYT
13:21
Как попасть в укрытие, расположен в школе: ответ КГГА
13:20
"Шахтер" назначил нового главного тренера
13:12
Эксклюзив
Серьезных последствий я не ожидаю: экс-главный инженер Чернобыльской АЭС о возможном теракте окупантов на ЗАЭС
13:03
Обзор
Запад планирует безопасность Украины вне членства в НАТО, Россия убила украинскую писательницу, ЗАЭС живет на грани ядерной катастрофы. Акценты мировых СМИ 3 июля
13:03
На Бердянском направлении морские пехотинцы сбили с "джавелина" российский вертолет Ка-52
13:02
Шойгу впервые прокомментировал попытку мятежа вагнеровцев в России
13:01
Кремль лихорадочно доукомплектовывает полицейские подразделения на ТОТ: Маляр назвала причину спешки
12:52
Adidas показал общую коллекцию с украинским брендом KseniaSchnaider
12:50
В Украине устроили распродажу книг Виктории Амелиной, погибшей от удара РФ по Краматорску. Средства передадут на основанную ею ОО
12:48
Сергей Алексеев заявил о политической расправе из-за защиты Кличко и Атрошенко, а также депутатов "Евросолидарности"
12:42
В Мелитополь на смену вагнеровцам перебрасывают военных из Дагестана, Северной Осетии и подразделения "Шторм", - мэр Федоров
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV