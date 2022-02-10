Украинцы увеличили вклады в банках почти на 70 млрд грн, - Фонд гарантирования вкладов

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физлиц.

Известно, что вклады в национальной валюте выросли на 65,4 млрд грн – до 422,8 млрд грн. В иностранной валюте – на эквивалент 2,6 млрд грн – до 252,8 млрд грн.

Вклады 98% вкладчиков в банках-участниках фонда не превышают 200 тысяч гривен, поэтому полностью подпадают под гарантии ФГВФЛ. Общая сумма таких вкладов составляет 262,6 млрд. грн.

Отмечается, что в 2021 году росту суммы вкладов физлиц способствовало увеличение минимального уровня заработной платы на 30% от начала года (с 5000 до 6500 грн).

Кроме того, среди других факторов: прирост фонда оплаты труда на 176,8 млрд грн или 16,9% за 2021 год по сравнению с 2020 годом. Прирост бюджетных выплат на социальную защиту и социальное обеспечение – на 20,6 млрд грн. Прирост частных денежных переводов в Украину – на $3 млрд в год.



Также сообщается, что в 2021 году увеличилась собственно доля вкладов в национальной валюте, которая достигла 62,6% по состоянию на 1 января 2022 года. В начале 2021 года этот показатель составил 58,8%.

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