Сначала несколько слов личного характера. Идея создать во Львове "Центр свободы и демократии" родилась в Гданьске, Европейском центре солидарности. Несколько лет назад я выступал на одной из конференций, организованных Центром. Был под большим впечатлением как от самого места, так и от коллектива под руководством моего друга Базилия Керского.

Мы с ним много говорили об опыте работы Центра, подобных центрах в Европе, деятельность которых объединяет пропаганду свободы, демократии и европейских ценностей. Мы совместно заметили, что в этой европейской сети пробел, потому что отсутствует Украина. Это при том, что в начале ХХІ века именно моя страна стала не только "воротами Европы" - как свой синтез истории Украины назвал профессор Сергей Плохий - но и настоящим "полем битвы", в которой решается настоящее и будущее Европы.

Герои Небесной сотни, погибшие во время Революции Достоинства 2013-2014 годов, были первыми европейцами, отдавшими свою жизнь за шанс быть гражданами Европейского Союза. Украинские воины, вставшие на защиту своей Родины с 2014 года, стали первыми солдатами ЕС и НАТО.

Уничтожение европейского сообщества – нескрываемая цель Путина. Так же, как ликвидация НАТО как оборонного альянса демократических государств Европы и Северной Америки. Ультиматум, который в декабре 2021 года Кремль направил в США и Альянс, является убедительным подтверждением.

Героическое сопротивление Вооруженных сил Украины и всего украинского народа в противостоянии с российским фашистским государством во многом сломало эти планы, удалив - по крайней мере в Европе - нависшую над нами смертельную угрозу.

Мы не имеем права останавливаться на достигнутом, потому что агрессор ждет нашего расслабления и замедления. Однако мы все видим будущее за Украиной, Европой и всем сообществом демократических стран, а не за авторитарными режимами.

С Базилем нас соединила любовь ко Львову – городу, в котором я родился и вырос, с которым связана моя политическая, общественная и медийная активности. Города, прошлое которого, традиция и дух насквозь европейские. Настолько, что, планируя сегодняшнюю войну, Путин был готов отдать его Польше. Потому что для "русского мира" - имперской и геноцидной идеологии - Львов чужеродное тело, само существование которого разрушает планы захватчика.



Для меня настоящим открытием стала книга Филиппа Сэндса "Восточно-Западная улица. Возвращение во Львов". Он рассказывает об открытии своих родственных связей с нашим городом, а также о деятельности двух ведущих юристов первой половины ХХ в.: Герша Лаутерпахта и Рафала Лемкина. Предложенные ими термины "преступления против человечности" и "геноцид" были включены в судебную практику во время Нюрнбергского процесса. Они стали значимой основой для мировой правовой системы послевоенного периода.

Образ мышления и научная деятельность двух юристов основывались на осуждении нацистской идеологии и неотвратимости наказания ответственных за преступную практику Третьего Рейха, в частности Холокост. Лемкин имел в виду также преступления тоталитарного СССР, в частности Голодомор 1932-1933 годов.

Итак, возвращая место Львова на идейной карте современной Европы, таким образом, закрепляем ценностный фундамент современного Украинского государства. По осуждению двух тоталитаризмов XX века, а также нового тоталитаризма путинской России. И пытаемся продемонстрировать утечки нашей современной европейской идентичности с проекцией на европейское будущее.

Львов – это традиция города на перекрестке цивилизаций, культур, религий и народов. После 1945 года город стал символом сопротивления колониальной политике Москвы, играя роль "украинского Пьемонта". Львов укоренился в национальной традиции и одновременно открыт к другим - в их национальном, культурном и религиозном разнообразии.

Именно со Львова начались процессы нашего возрождения, возникшего с провозглашением Независимости и борьбой с реваншизмом русской неоимперии. Львов сыграл большую роль во время украинских революций начала XXI века. Наш город стал эталоном европейскости нашего государства и природного характера нашей интеграции с ЕС и НАТО. Здесь слова "свобода", "демократия", "достоинство", "справедливость" звучат особенно естественно.

Эти личные соображения помогли мне тезисно представить ответы на проблемы, затронутые организаторами нашей панельной дискуссии и конференции в целом. Я выделил четыре блока, связанных с четырьмя базовыми вызовами, стоящими перед Украиной, ее партнерами и союзниками.

Первое, Европа, чтобы остаться собой и играть положительную роль в мире, должна продолжать собственную траекторию развития. Здесь и дальше должны остаться базовые ценности, легшие в основу создания Европейского Союза. Следовательно, не меньше Европы, а больше, в частности, в сфере безопасности. Европейская интеграция должна углубляться, а не ослабевать. ЕС должен расширяться, а не сужаться к западноевропейскому ядру.

Второе. В прошлом европейские империи были колониальными и потому совершили много зла в мире. Столь же противоречивой (мягко говоря) была политика Америки по насаждению демократии силой. Но эта эпоха закончилась в 2021-2022 годах с выходом США и союзников из Афганистана, а прежде Сирии.

Президент Джо Байден твердо заявил, что Америка больше не будет посылать своих солдат, чтобы в какой-нибудь стране установить демократическое устройство. США будут помогать тем, кто готов бороться за демократию. И именно такой подход они воплощают по отношению к Украине, помогая нам вооружением, деньгами и гуманитарными проектами. На особом счете лидерство Вашингтона в создании проукраинской коалиции.

Именно такой подход будет определять роль Америки как свободного демократического государства в мировой политике в перспективе. На днях министр обороны США Ллойд Остин заявил, что война России против Украины – пример для Тайваня в том, как противостоять большей армии. Очевидно, что в этих словах просматривается солидарность Соединенных Штатов с демократическим Тайванем в противостоянии с авторитарным Китаем.

Третий блок вопросов. Война России против Украины – это открытая попытка реинкарнации Российской империи и колониального господства над нашей страной. С использованием древних средств империализма и колониализма: полное уничтожение любых форм украинской государственности и геноцида украинской нации. С прямой угрозой переноса этих методов и на другие регионы, куда бросит глаз неоимперская Москва.

За 15 месяцев "Великой войны" это должно стать очевидным для всех государств мира, особенно с Глобального Юга. Но значительная часть из них не поддерживает Украину или стоит в стороне. Наверное, пытаясь извлечь максимальную выгоду от дешевых российских энергоносителей и пренебрежение антироссийскими санкциями, цель которых – не дать России продолжать войну.

Российская агрессия против Украины уже повлияла на энергетическое положение в мире и на продовольственные рынки Ближнего Востока и Северной Африки. В результате десятки миллионов людей предстали перед угрозой голодной смерти.

Сохраняется и риск планетарного измерения. Американские и британские чиновники открыто предупредили, что Путин несколько раз планировал применить против Украины ядерное оружие.

Однако, в это же время, с Глобального Юга раздаются вскрики о западном колониализме и причиненные им травмы. С Глобального Юга мы слышим заявления о "наследии европейского колониализма" и "угрозе американского империализма".

На самом деле это голоса тех, кто не хочет увидеть очевидного: как раз поражение Украины на поле боя или заморозка войны из-за невыгодного нам перемирия и разного рода "мирных инициатив" станет победой империализма и колониализма. Активность убийц из "группы Вагнера" в Украине, Ливии, Сирии, Мали или Судане - более чем красноречивое этому подтверждение.

Четвертый. Ценности и идеи имеют решающее значение. Для этого должны отстаивать свободу, демократию и права человека. В свое время западные элиты очаровали тезисы о победе свободы над коммунизмом и успехе либеральной демократии, о "конце истории". Однако на самом деле коммунизм чувствует себя очень хорошо в Китайской Народной Республике и ряде азиатских государств. В России коммунизм превратился в гибрид имперского мессианства "русского мира" с кровавым тоталитаризмом эпохи Сталина.

В совместной декларации Си Цзиньпина и Путина от 4 февраля 2022 года о "дружбе, которая не имеет границ" поставлена масштабная цель – положить конец доминированию США и всего Запада. На смену призвана прийти их собственная гегемония с установлением нового мирового порядка.

Я поражен геноцидом уйгурской нации в КНР, который набрал гигантские масштабы в 2017 году, почти одновременно с агрессией России против нашего государства. Так же поражен применением в Китае современных технологий для полного контроля над обществом. Мы дискутируем об угрозе от искусственного интеллекта, но китайцы не имеют подобных колебаний.

Нури Тюркель – уйгур, уйгурский эмиграционный деятель и американский чиновник – написал, что в современном Китае соединены два предупреждения о тоталитаризме нового образца от Джорджа Орвелла и Олдоса Гаксли.

Процитирую: "китайские граждане имеют возможность загружать в Тик-Ток бесконечные развлекательно-танцевальные клипы и видео с котиками, они могут создавать собственный бизнес и становиться чрезвычайно состоятельными, но все это при условии соблюдения главного принципа нового общественного договора: никогда не подвергать сомнению действия Коммунистической партии. Потому что мгновенно включается орвелловский вариант".

После недавнего визита в Китай министерша иностранных дел Германии Анналена Бербок признала, что она "шокирована" наступательностью и агрессивностью этого государства. И это та реальность, с которой нам долгое время придется жить.



Польскую "Солидарность" вдохновляла идея "Nie ma wolności bez solidarności" ("Свободы не существует без солидарности"). Это мнение после введения военного положения 13 декабря 1981 года передавало истину, что свобода в стране возможна только после возобновления легальной деятельности профсоюза. Как мы знаем, на самом деле она была гораздо большим – национально-освободительным и демократическим движением.

Однако в этом лозунге была скрыта гораздо более глубокая идея: свобода возможна только тогда, когда фундаментом отдельных государств, обществ и мира в целом будет солидарность. То есть справедливый общественный строй с распределением богатств между богатыми и бедными, равными шансами для всех, в частности молодого поколения.

Эти идеи были определяющими для "отцов-основателей" Объединенной Европы. Солидарность была одним из ключевых определений, которые во время своего посещения Польши использовал папа Иоанн Павел II - ярый сторонник европейской интеграции. Он цитировал Апостола Павла из "Послания к галатам": "Носите бремя друг друга".

Отмечая впечатляющие успехи ЕС в улучшении жизни сотен миллионов граждан его государств, следует помнить о солидарности как измерении процесса европейской интеграции. После 24 февраля 2022 г. Польша, другие европейские и неевропейские страны проявили поразительную помощь украинским женщинам, детям и пожилым людям, которые спасались от войны.

Вы показали, что Европа сильна, открыта и крепка в своих ценностях. И потому перед Европой большое будущее. Важно, что Европа не сама, потому что война в Украине восстановила силу евроатлантического сообщества. Президент Байден повторяет, что решения и действия в ближайшие 4-5 лет очерчат будущие рамки мира, в котором будем жить мы, наши дети и внуки.

Выступая в ноябре 1989 года перед американским Конгрессом, Лех Валенса заметил, что США ассоциируются в Польше со свободой и демократией, с великодушием и жертвенностью, с человеческим дружеством и дружелюбием. Хотя он и понимает, что так об Америке не думают по всему миру. Он добавил, что американцы – люди идеалистические, но и практичные. И что они особенно ценят успеваемость.

Движение "Солидарности" показало, что оно успешно. "Солидарность" засвидетельствовала, что она успешна, равно как в течение прошлых 34 лет Польша подтвердила, что она успешное государство и нация.

Война России против Украины продолжается десятый год, то есть треть нашей независимости. Нам не давали шансов в противостоянии с Россией, но мы устояли и защитили самостоятельность, национальную идентичность, свободу и демократию. Есть все шансы освободить оккупированные территории и победить.

Итак, мы продемонстрировали, что украинцы – успешная нация. А одним из знаков нашей успеваемости хотим сделать львовский "Центр свободы и демократии".