Градостроительную "реформу" приняли без публичных обсуждений в очень сжатые сроки. Политики, пафосно говорящие о введении цифровизации, даже не пустили Движение ЧЕСТНО на онлайн-заседание и не рассмотрели присланные на комитет предложения.

Замечания других сторон тоже не учтены и даже не обсуждались. Среди них: организация, представляющая органы местного самоуправления, Национальный союз архитекторов Украины, экспертное сообщество, ведущие медиа, а также общественные организации антикоррупционной направленности. Плюс рекомендации НАПК, которые, по нашей информации, были не до конца учтены авторами и депутатами. Что в ближайшее время станет очевидным. Все стороны демократической дискуссии просили об отсрочке рассмотрения несбалансированного законопроекта с прямыми антикоррупционными рисками.

Градостроительную "реформу" приняли без публичных обсуждений в очень сжатые сроки. Политики, пафосно говорящие о введении цифровизации, даже не пустили Движение ЧЕСТНО на онлайн-заседание и не рассмотрели присланные на комитет предложения

Но власть снова не слышит свой народ. А народ повторил свою просьбу. Граждане Украины ответили молниеносно. Решение было принято после 18:00, то к полуночи уже было более 25 000 подписей под петицией. Сейчас эта цифра составила более 32 000. Это рекордная скорость.

Что мобилизовало общество настолько быстро?

Сейчас государство проверяет, законно ли строят застройщики. Если вы подпишете проект, государство не сможет останавливать строительство по процедуре надзора. То есть если застройщик за взятку сфальсифицирует документы, и даже будет решение суда, которым аннулируются эти документы, то остановить право на строительство будет невозможно.

Восстановление Украины по этому закону произойдет без влияния граждан. ЧЕСТНОЕ восстановление, на которое оказывают влияние граждане, а не застройщики – это ценность, которую люди в этой стране готовы защищать. Отстранение общественности от обсуждения градостроительных условий – это наступление на демократические процессы.

Ветировать этот законопроект – это не просто остановить "реформу", прошедшую непублично и без должного обсуждения. То есть, ни общественные организации (мы не учитываем организации с сомнительной репутацией), ни представители местного самоуправления не были качественно вовлечены в этот процесс и не могли влиять на него. Замечания Минкульта о сохранении исторического наследия просто проигнорированы. А это повлечет за собой огромный негатив наших европейских партнеров, защитников культурного наследия и наследия ЮНЕСКО.

Восстановление Украины по этому закону произойдет без влияния граждан. ЧЕСТНОЕ восстановление, на которое оказывают влияние граждане, а не застройщики – это ценность, которую люди в этой стране готовы защищать. Устранение общественности от обсуждения градостроительных условий – это наступление на демократические процессы

Военное время требует ответственного лидерства. Лидер страны должен понимать, что раскол между центральной властью и в последнее время серьезно усиливающийся местным самоуправлением – недопустим во время войны. Наносить удары по децентрализации очень вредно в мирное время, а в военном состоянии это может быть серьезный удар по обороноспособности общин. Местное самоуправление сейчас несет основную нагрузку войны, и сегодня как никогда важна согласованная командная позиция ОМС и центральной власти.

Война вынуждает все сектора объединяться для борьбы. Впервые заявление в парламент общественные организации подписывали вместе со СМИ, представителями органов местного самоуправления и к нам даже обращались политические силы, чтобы присоединиться, и это происходит впервые. Не присоединились только застройщики.

Ряд фронтовиков написали видеообращение с фронта и озвучили свою позицию в соцсетях.

Это свидетельствует, что "реформа" происходит в интересах единой стороны – строительного лобби, пытающегося влиять на искажение информационного поля.

Это ситуация не о законе 5655, а о принципах, которые декларирует власть. И они не европейские, что может стать серьезным вызовом для общества и государства после победы над Россией.

Если парламенту не хватило мудрости отсрочить голосование, и для того, чтобы приняли решение почти минимальным количеством голосов, привлекли фигурантов Реестра госпредателей Нестора Шуфрича и Александра Качного, то президенту должно хватить воли ветировать 5655 и отправить его на доработку.

Это ситуация не о законе 5655, а о принципах, которые декларирует власть. И они не европейские, что может оказаться серьезным вызовом для общества и государства после Победы над Россией.

Кстати, петиция по поводу того, чтобы избавиться от представителей в парламенте, тоже набрала достаточное количество голосов. Оставлять их в парламенте и принимать благодаря госпредателям законы и реформы – это подрывать доверие к парламенту.

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Об авторе. Ирина Федоров, журналистка и преподавательница

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