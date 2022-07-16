Политик рассказал об этом в эфире телеканала "Еспресо".

"Очень многие украинцы сегодня лично заявили, что они требуют не просто вернуть Еспресо, 5 канал и Прямой в цифровое вещание, они требуют плюрализма мнений. Даже в условиях войны украинцы требуют иметь право получать информацию из разных источников. Я убежден, что это право каждого украинца", - отметил Синютка.

Нардеп добавил, что петицию могло подписать гораздо больше украинцев, если бы не сложность процедуры.

"Когда идет речь, что 25 тысяч украинцев подписали петицию на сайте Кабмина о возвращении Еспресо, 5-го и Прямого в цифровое вещание, то не стоит забывать, что процедура подписания достаточно сложная. И если посмотреть на количество людей, пытавшихся подписать петицию, это число достигает 50 тысяч", - отметил Олег Синютка.

По данным издания "Детектор Медиа", в мае 2022 года Еспресо стал одним из лидеров по количеству просмотров на YouTube.

Впоследствии советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что каналы так называемого пула Петра Порошенко (5 канал, Прямой и Еспресо) выключили из цифрового эфира, потому что частично они транслировали П. Порошенко, это якобы несет вред из-за "нарциссизма" пятого президента.

18 апреля была зарегистрирована электронная петиция о возвращении в цифровой эфир Еспресо, 5 канала и Прямого. На 1 июля она набрала необходимые для дальнейшего рассмотрения 25 тысяч подписей.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb