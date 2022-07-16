Украинцы требуют плюрализма мнений, - нардеп Синютка о необходимости возвращения Еспресо в цифровое вещание
Народный депутат от Европейской солидарности Олег Синютка считает, что украинцы требуют плюрализма мнений, ведь петиция о возвращении телеканалов "Еспресо", "5 канал" и "Прямой" могла набрать более 25 тысяч подписей, если бы не сложность процедуры
Политик рассказал об этом в эфире телеканала "Еспресо".
"Очень многие украинцы сегодня лично заявили, что они требуют не просто вернуть Еспресо, 5 канал и Прямой в цифровое вещание, они требуют плюрализма мнений. Даже в условиях войны украинцы требуют иметь право получать информацию из разных источников. Я убежден, что это право каждого украинца", - отметил Синютка.
Нардеп добавил, что петицию могло подписать гораздо больше украинцев, если бы не сложность процедуры.
"Когда идет речь, что 25 тысяч украинцев подписали петицию на сайте Кабмина о возвращении Еспресо, 5-го и Прямого в цифровое вещание, то не стоит забывать, что процедура подписания достаточно сложная. И если посмотреть на количество людей, пытавшихся подписать петицию, это число достигает 50 тысяч", - отметил Олег Синютка.
- По данным издания "Детектор Медиа", в мае 2022 года Еспресо стал одним из лидеров по количеству просмотров на YouTube.
- Впоследствии советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что каналы так называемого пула Петра Порошенко (5 канал, Прямой и Еспресо) выключили из цифрового эфира, потому что частично они транслировали П. Порошенко, это якобы несет вред из-за "нарциссизма" пятого президента.
- 18 апреля была зарегистрирована электронная петиция о возвращении в цифровой эфир Еспресо, 5 канала и Прямого. На 1 июля она набрала необходимые для дальнейшего рассмотрения 25 тысяч подписей.
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