Об этом пишет The Wall Street Journal

"Украина создала недорогую версию того, на что Пентагон потратил десятилетия и миллиарды долларов: истребители, разведывательные данные и оружие, объединенные в цифровую сеть", – пишет издание.

В WSJ отмечают, что в частности, киевская сеть беспилотников, истребителей и оружия, связанных между собой благодаря спутниковой связи и специальному программному обеспечению, обеспечивает украинским военным такой уровень разведки, координации и точности, который предпочитает большую, но неуклюжую армию России.

Издание добавляет, что украинская серия систем построена в основном на стандартном оборудовании, поэтому она далека от широкомасштабных и амбициозных усилий армии США в этом направлении. Но успех Украины в создании виртуальной командно-контрольной системы "на ходу" дает ценные уроки для Запада, в частности, по необходимости экспериментировать и привлекать невоенных экспертов.

Британский подполковник Глен Грант, с 2014 года работавший с вооруженными силами США и Украины над оборонной реформой, отмечает, что бюрократические западные военные "слишком медленные и тяжелые". Поэтому, по его убеждению, они не могут быстро применить новые технические решения для решения проблем на поле боя. Журналисты добавляют, что технически подкованное население Украины смогло обновить технику партизанской войны в цифровую эру.

"В Украине, где процветает индустрия технического аутсорсинга и хакеров, действующих вне закона, мотивированными людьми часто являются инженеры программного обеспечения. Они подключаются к цифровым сервисам, таким как зашифрованный мессенджер Signal, и сети таких компаний, как SpaceX Илона Маска. Их инструменты стали мобильные приложения, 3-D принтеры и потребительские дроны", – пишут журналисты.

Издание приводит примеры того, как украинские военные сумели "цифровизировать" войну". В частности, успешно модифицируют дроны, с помощью которых впоследствии сбрасывают гранаты в окопы россиян, делают беспилотные автомобили с пулеметами и т.д. недели отметил: "Противник 20 лет готовился к полноценной [технической] войне. Мы совершили технологический скачок за 10 месяцев".