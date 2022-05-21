Украинцы сообщили разведке об открытии выставки "Нацизм" на оккупированной Донетчине

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Жители временно оккупированных территорий передают украинской разведке и правоохранителям информацию о ситуации. В частности, население Донбасса саботирует указания врага.

"Недавно в "МВД ДНР" открылась выставка "Нацизм на Украине". Как всегда бездарно оккупанты пытаются выдать предметы времен Второй мировой войны за личные вещи современных защитников Украины. Информация о преступной деятельности причастных к ее открытию лиц, по собственной инициативе, была передана в органы украинской власти сразу несколькими десятками патриотически настроенных дончан", – говорится в сообщении.

Разведке стало известно, что после разгрома ВСУ нескольких подразделений, где были насильственно мобилизованные жители Донбасса, мужчины категорически отказываются воевать в составе РФ, даже несмотря на угрозы арестов. В этой связи Россия направила указание поднять боевой дух в вооруженных подразделениях и среди населения оккупированных территорий.

"Завезенные в Донецк и Луганск российские пропагандисты уже снимают агитационные ролики и фильмы об успехах и победах, организуют концерты и создают музеи боевой славы", – добавляют в ГУР.

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