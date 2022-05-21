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Украинцы сообщили разведке об открытии выставки "Нацизм" на оккупированной Донетчине

21 мая, 2022 суббота
13:10
война с Россией

В так называемом МВД "ДНР" открыли выставку "Нацизм на Украине", где представлены экспонаты времен Второй мировой войны, которые представили как личные вещи современных защитников Украины

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Жители временно оккупированных территорий передают украинской разведке и правоохранителям информацию о ситуации. В частности, население Донбасса саботирует указания врага.

"Недавно в "МВД ДНР" открылась выставка "Нацизм на Украине". Как всегда бездарно оккупанты пытаются выдать предметы времен Второй мировой войны за личные вещи современных защитников Украины. Информация о преступной деятельности причастных к ее открытию лиц, по собственной инициативе, была передана в органы украинской власти сразу несколькими десятками патриотически настроенных дончан", – говорится в сообщении.

Разведке стало известно, что после разгрома ВСУ нескольких подразделений, где были насильственно мобилизованные жители Донбасса, мужчины категорически отказываются воевать в составе РФ, даже несмотря на угрозы арестов. В этой связи Россия направила указание поднять боевой дух в вооруженных подразделениях и среди населения оккупированных территорий.

"Завезенные в Донецк и Луганск российские пропагандисты уже снимают агитационные ролики и фильмы об успехах и победах, организуют концерты и создают музеи боевой славы", – добавляют в ГУР.

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Донбасс
Донетчина
Главное управление разведки
новости Донеччины
воєнні злочини Росії
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