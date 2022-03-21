Украинцы собрали на нужды ВСУ через "Дия" 165 млн грн

Об этом "Дия" сообщает в telegram.

Отмечается, что уже собрано более 165 млн гривен.

"К сбору средств в "Дии" присоединились более 178 тысяч украинцев. Гордимся и продолжаем поддерживать ВСУ финансово. Все средства поступают в фонд "Вернись живым". Чтобы задонатить на армию, заходите в приложение, нажимайте "Помочь армии", вводите сумму взноса и платите картой. Помните, каждая сумма — важна. Только вместе мы победим", - говорится в сообщении.