Украинцы собрали более 58 млн гривен на дроны-камикадзе
Украинцы собрали более 58,5 млн гривен через UNITED24 на дроны-камикадзе для ГУР. Все благодаря проекту "Мощь. Украинская каменная"
Об этом сообщили в telegram-канале министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
Отмечается, что разведка получит более 2200 беспилотников FPV.
"Это стало возможным благодаря каждому, кто приобрел свою пачку мощи. А также вкладам наших доноров и бизнеса, больше года непрерывно поддерживающего армию", - говорится в сообщении.
Сообщается, что конце проекта Rozetka и Сильпо взяли на себя часть затрат на себестоимость соли. Вторую часть покрыли доноры UNITED24: каждая гривна сбора (500 гривен с каждой пачки) направляется на дроны-камикадзе.
Также более 8 миллионов гривен собрали благодаря розыгрышу пяти пачек соли с автографом начальника ГУР Кирилла Буданова.
- Напомним, государственный концерн "Укроборонпром" совместно со страной НАТО наладил производство артиллерийских снарядов 122-мм, первая партия для ВСУ уже отгружена.
- 24 марта правительство приняло постановление , которое ускорит массовое производство дронов в Украине, их закупку и поставку на фронт.
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