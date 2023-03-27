Украинцы собрали более 58 млн гривен на дроны-камикадзе

Об этом сообщили в telegram-канале министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Отмечается, что разведка получит более 2200 беспилотников FPV.

"Это стало возможным благодаря каждому, кто приобрел свою пачку мощи. А также вкладам наших доноров и бизнеса, больше года непрерывно поддерживающего армию", - говорится в сообщении.

Сообщается, что конце проекта Rozetka и Сильпо взяли на себя часть затрат на себестоимость соли. Вторую часть покрыли доноры UNITED24: каждая гривна сбора (500 гривен с каждой пачки) направляется на дроны-камикадзе.

Также более 8 миллионов гривен собрали благодаря розыгрышу пяти пачек соли с автографом начальника ГУР Кирилла Буданова.