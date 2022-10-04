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Украинцы собрали более 2,3 млн грн на учебник по истории для Илона Маска, - Сергей Притула

4 октября, 2022 вторник
17:06
война с Россией Сергей Притула

Шоумен и волонтер Сергей Притула сообщил, что менее чем за сутки украинцы собрали более 2,3 млн грн на учебник по истории для Илона Маска, который предложил отдать Крым России

Об этом Притула написал в Тelegram .

Волонтер сообщил, что на эти средства приобретут партию раций Motorola R7 для ВСУ и учебник для американского бизнесмена.

"Ведь наши всегда имеют рацию. А мы еще и усилим их стабильной и безопасной связью!", - написал Притула.

3 октября Сергей Притула и украинский блогер Лачен запустили сбор на учебник истории для Илона Маска. Притула отметил, что "не все хорошо учили историю, а кто-то ее вообще пропустил. Но никогда не поздно наверстать."

  • 3 октября в верифицированном аккаунте Илона Маска появился ряд твитов по теме мира в Украине. Основатель компаний Tesla и Space X предложил провести еще раз референдум на временно оккупированных Россией украинских территориях и отдать России Крым. В комментариях Маску предложили демилитаризировать Россию и учить историю.

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