Об этом Притула написал в Тelegram .

Волонтер сообщил, что на эти средства приобретут партию раций Motorola R7 для ВСУ и учебник для американского бизнесмена.

"Ведь наши всегда имеют рацию. А мы еще и усилим их стабильной и безопасной связью!", - написал Притула.

3 октября Сергей Притула и украинский блогер Лачен запустили сбор на учебник истории для Илона Маска. Притула отметил, что "не все хорошо учили историю, а кто-то ее вообще пропустил. Но никогда не поздно наверстать."

3 октября в верифицированном аккаунте Илона Маска появился ряд твитов по теме мира в Украине. Основатель компаний Tesla и Space X предложил провести еще раз референдум на временно оккупированных Россией украинских территориях и отдать России Крым. В комментариях Маску предложили демилитаризировать Россию и учить историю.

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