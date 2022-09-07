Украинцы собрали 64 млн грн на 40 дронов Warmate для ВСУ: половина беспилотников уже на фронте
Благодаря собранным средствам для "Армии дронов" удалось закупить 40 польских дронов-камикадзе Warmate для ВСУ, на фронт уже передали 20 беспилотников, остальные прибудут в течение месяца
Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины в телеграме.
Как сообщается, украинцы собрали 64 миллиона гривен на банку monobank для Армии дронов .
"За эти средства приобрели 40 ударных беспилотников для ВСУ. Половину из них уже отправили на фронт. Остальные прибудут в течение месяца", - пишет пресс-служба Минцифры.
Warmate – это беспилотники польского производства, которые использует армия Польши и другие страны-члены НАТО.
"Аппараты способны выявлять и поражать легко бронированную технику, средства ПВО, РЭБ (радиоэлектронной борьбы) и РЭР (радиоэлектронной разведки) противника. Далее операторы отмечают точку на карте и предоставляют данные автопилоту для удара", - говорится в сообщении.
- Ранее сообщалось, что поляки планируют собрать для Украины деньги на 20 дронов-камикадзе Warmate и наземную станцию управления польской компании WB Electronics.
- Украина нуждается в тысячах гражданских дронов для Вооруженных сил.
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