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Украинцы собрали 64 млн грн на 40 дронов Warmate для ВСУ: половина беспилотников уже на фронте

7 сентября, 2022 среда
12:03
война с Россией

Благодаря собранным средствам для "Армии дронов" удалось закупить 40 польских дронов-камикадзе Warmate для ВСУ, на фронт уже передали 20 беспилотников, остальные прибудут в течение месяца

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины в телеграме.

Как сообщается, украинцы собрали 64 миллиона гривен на банку monobank для Армии дронов .

"За эти средства приобрели 40 ударных беспилотников для ВСУ. Половину из них уже отправили на фронт. Остальные прибудут в течение месяца", - пишет пресс-служба Минцифры.

Warmate – это беспилотники польского производства, которые использует армия Польши и другие страны-члены НАТО.

"Аппараты способны выявлять и поражать легко бронированную технику, средства ПВО, РЭБ (радиоэлектронной борьбы) и РЭР (радиоэлектронной разведки) противника. Далее операторы отмечают точку на карте и предоставляют данные автопилоту для удара", - говорится в сообщении.

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