Украинцы собирают 100 млн грн на "ловца иранских дронов": можно выиграть браслет из металла Азовстали с подписью Залужного и помочь армии
Ко Дню защитников и защитниц UNITED24, monobank и блогер Игорь Лаченков запустили сбор в 100 млн грн на "ловца Шахедов" для противодействия вражеским дронам
Об этом сообщают в соцсетях организаторы сбора .
"Мы хотим собрать 100 млн гривен для приобретения "Ловца шахедов". Это такая фигня, что делает дрон слепым, он пытается подняться на безопасную высоту, а дальше сбивается нашим ПВО. Такие системы стоят на вооружении стран НАТО. Один "Ловец" стоит 50 млн грн, но мы, конечно же, хотим купить по меньшей мере два! Точное название и модель этой системы называть мне не позволили", - написал соучредитель Монобанка Олег Гороховский.
Это возможность выиграть уникальный приз – специальный тираж со словами "Верю ВСУ" браслетов из последней довоенной партии легендарной Азовстали. Их всего тысяча штук, таких больше не будет.
Еще одна особенность — 100 из этих браслетов подписал для вас Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. 80 таких браслетов можно гарантированно получить за вклад в 100 тысяч гривен. Еще 20 браслетов с подписью и 900 без – разыграют среди всех участников, независимо от суммы взноса ", – разъяснил блогер Игорь Лаченков.
Минимальный донат 5 гривен на благотворительную банку Монобанка или Игоря Лаченкова.
Цель сбора – 100 миллионов. Итоги розыгрыша объявят в воскресенье, 16 октября, в 17:00.
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