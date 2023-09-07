Украинцы снова могут регистрировать бизнес в Google Maps

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Отмечается, что в апреле 2022 Google заблокировал для Украины возможность пользоваться Google Business. Украинцы не могли добавлять новые объекты на карты из-за факторов безопасности и публиковать отзывы, задавать вопросы и добавлять информацию о своем бизнесе.

По словам Федорова, команда Минцифры работала совместно с Google. Это позволило снова добавлять новые объекты и оставлять комментарии.

"Благодарю Google за взвешенное и справедливое решение. Оно поможет украинским предпринимателям, которые, несмотря на полномасштабную войну, развиваются, создают новые рабочие места и поддерживают экономику государства", - добавил министр.