Украинцы снова могут регистрировать бизнес в Google Maps
Google снова разрешил украинцам публиковать отзывы, задавать вопросы и добавлять информацию о своем бизнесе в Google Maps
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
Отмечается, что в апреле 2022 Google заблокировал для Украины возможность пользоваться Google Business. Украинцы не могли добавлять новые объекты на карты из-за факторов безопасности и публиковать отзывы, задавать вопросы и добавлять информацию о своем бизнесе.
По словам Федорова, команда Минцифры работала совместно с Google. Это позволило снова добавлять новые объекты и оставлять комментарии.
"Благодарю Google за взвешенное и справедливое решение. Оно поможет украинским предпринимателям, которые, несмотря на полномасштабную войну, развиваются, создают новые рабочие места и поддерживают экономику государства", - добавил министр.
- Со среды, 6 сентября, приложение Lookout, которое работает на базе искусственного интеллекта, чтобы помочь людям с недостатками зрения, расширило поддержку на 11 новых языков, включая украинский.
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