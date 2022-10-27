Украинцы снизили электропотребление на 5-10%, - Андрей Герус

Об этом он сообщил в эфире телемарафона.

"Мы видим, что большинство украинцев прислушались к просьбе энергетиков уменьшить потребление электроэнергии. Если говорить о масштабе всей страны - экономия составляет 5-10%, это тысячи мегаватт, показатель существенный", - сказал Герус.

Он отметил, что это помогает энергетикам работать над ремонтом объектов критической инфраструктуры. Так при отсутствии российских ракетных обстрелов энергетики смогут минимизировать веерные отключения.

"Сейчас работа идет над тем, чтобы отключения продолжались не четыре-пять часов, а полтора-два. Ремонтные работы сейчас ведутся, чтобы в будущем мы вообще отошли от ограничения потребления и в режиме добровольной экономии могли в дальнейшем потреблять электроэнергию", - подчеркнул Герус.

27 октября сообщили, что в четырех областях Украины ограничат использование электричества из-за российских обстрелов энергетической инфраструктуры.

С 27 октября ДТЭК вводит более продолжительные отключения света в Киеве и области.