Об этом информируют в Space и Timeanddate .

Сегодня в 18:14 по киевскому времени начнется затмение. Его пик ожидается в 20:22, а завершение - в 22:31.

Наблюдать редкое полутеневое лунное затмение смогут жители большей части Европы, а также Африки, Азии и Австралии.

Сообщается, что большую часть затемнения Луна будет находиться за горизонтом, но его завершающую фазу можно будет увидеть и в Украине.

Во время полутеневого затмения Луна становится менее яркой, а во время пиков – ее цвет может стать коричневым, темнеет только та часть лунного диска, которая находится в полутени.

В следующий раз такое явление будет наблюдаться в 2042 году.