Украинцы смогут увидеть редкое полутеневое лунное затмение. Подробности
Вечером, 5 мая, произойдет редкое полутеневое лунное затмение, его смогут наблюдать жители большей части Европы, в частности Украины, а также Африки, Азии и Австралии
Об этом информируют в Space и Timeanddate .
Сегодня в 18:14 по киевскому времени начнется затмение. Его пик ожидается в 20:22, а завершение - в 22:31.
Наблюдать редкое полутеневое лунное затмение смогут жители большей части Европы, а также Африки, Азии и Австралии.
Сообщается, что большую часть затемнения Луна будет находиться за горизонтом, но его завершающую фазу можно будет увидеть и в Украине.
Во время полутеневого затмения Луна становится менее яркой, а во время пиков – ее цвет может стать коричневым, темнеет только та часть лунного диска, которая находится в полутени.
В следующий раз такое явление будет наблюдаться в 2042 году.
- 1 февраля два астронавта NASA в прямом эфире вышли в открытый космос . Это было во второй раз в 2023 году.
- В 2023 году Саудовская Аравия впервые в истории отправит женщину-астронавта в космическую миссию.
- 2 марта компания SpaceX Илона Маска запустила экипаж из четырех астронавтов на Международную космическую станцию.
- В ночь на 15 марта грузовой корабль Cargo Dragon отправился в Международную космическую станцию.
- NASA опубликовало видео о черных дырах, где показывают сравнение самого тяжелого объекта Солнца с массивными черными дырами.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.3
Покупка 37.3Продажа 37.86
-
EUR
Покупка 40.93Продажа 41.81
- Актуальное
- Важное