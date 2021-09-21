Украинцы смогут своевременно получить админуслуги во время карантина: Рада приняла закон

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.



"Верховная Рада приняла в целом законопроект №5454. Так, украинцы своевременно получать качественный сервис, а госорганы не смогут затягивать сроки предоставления админуслуг", - говорится в сообщении.



Отмечается, что документ предусматривает изменения в закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)", а именно к норме, что останавливала течение сроков предоставления админуслуг на период действия карантина. Из-за этого, отметили в ведомстве, гражданам приходилось месяцами ждать рассмотрение поданных документов.



Следовательно, реализация законопроекта позволит восстановить ход сроков предоставления админуслуг, а также обеспечит рассмотрение "остановленных" заявлений по очередности их поступления.



В пресс-службе отметили, что украинцы смогут по-прежнему обращаться по админуслуги без ограничения в сроках, поскольку на время карантина сроки обращения остановлены. Государственные органы при этом иметь четкий алгоритм действий по обработке заявлений, течение сроков которых было остановлено.

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