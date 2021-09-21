Украинцы смогут своевременно получить админуслуги во время карантина: Рада приняла закон
Верховная Рада приняла в целом проект закона №5454 о восстановлении течения сроков предоставления административных услуг на период действия карантина
Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
"Верховная Рада приняла в целом законопроект №5454. Так, украинцы своевременно получать качественный сервис, а госорганы не смогут затягивать сроки предоставления админуслуг", - говорится в сообщении.
Отмечается, что документ предусматривает изменения в закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)", а именно к норме, что останавливала течение сроков предоставления админуслуг на период действия карантина. Из-за этого, отметили в ведомстве, гражданам приходилось месяцами ждать рассмотрение поданных документов.
Следовательно, реализация законопроекта позволит восстановить ход сроков предоставления админуслуг, а также обеспечит рассмотрение "остановленных" заявлений по очередности их поступления.
В пресс-службе отметили, что украинцы смогут по-прежнему обращаться по админуслуги без ограничения в сроках, поскольку на время карантина сроки обращения остановлены. Государственные органы при этом иметь четкий алгоритм действий по обработке заявлений, течение сроков которых было остановлено.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.61
Покупка 26.61Продажа 26.82
-
EUR
Покупка 31.12Продажа 31.47
- Актуальное
- Важное